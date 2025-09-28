Лідер проросійського блоку Додон закликав своїх прихильників вийти на мітинг аби «захистити перемогу»

Додон та Путін. Фото: kremlin.ru

Колишній президент Республіки Молдова та лідер проросійського блоку соціалістів Ігор Додон закликав своїх прибічників вийти на мітинг аби «захистити перемогу».

Про це повідомляє портал Newsmaker.md.

Політик наголосив, що 28 вересня стало «важливим днем для країни». За словами Ігоря Додона, він віддав свій голос за «повернення країни до нормального життя».

Він також неодноразово закликав своїх прихильників вийти на акцію протесту 29 вересня о 12:00 біля парламенту в Кишиневі.

Реклама

— Ми повинні бути готові завтра захистити свою перемогу. Те, що опозиція виграє ці вибори, вже очевидно. Ми не можемо дозволити вкрасти наші голоси, — заявив Додон.

Раніше, як повідомляє Суспільне, президентка Майя Санду вже проголосувала на парламентських виборах:

— Молдова, наша дорога домівка, у небезпеці та потребує вашої допомоги. Ваш голос має вирішити нашу долю, а не куплені голоси. Ми рухаємося вперед у мирі до нашого європейського майбутнього, — наголосила вона.

Нагадаємо, сьогодні, 28 вересня, у Молдові стартували парламентські вибори, які вважають визначальними для майбутнього політичного курсу країни.

Очікується, що головна боротьба розгорнеться між проєвропейською партією президента Мая Санду — «Дія та Солідарність (PAS)» — та «Патріотичним блоком», до якого входять соціалісти, комуністи, партія «Серце Молдови» та партія «Майбутнє Молдови», який підтримує колишній проросійський президент Ігор Додон.