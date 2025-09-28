  • неділя

    28 вересня, 2025

  • 17.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 28 вересня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 17.1° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Лідер проросійського блоку Додон закликав своїх прихильників вийти на мітинг аби «захистити перемогу»

Додон та Путін. Фото: kremlin.ruДодон та Путін. Фото: kremlin.ru

Колишній президент Республіки Молдова та лідер проросійського блоку соціалістів Ігор Додон закликав своїх прибічників вийти на мітинг аби «захистити перемогу».

Про це повідомляє портал Newsmaker.md.

Політик наголосив, що 28 вересня стало «важливим днем для країни». За словами Ігоря Додона, він віддав свій голос за «повернення країни до нормального життя».

Він також неодноразово закликав своїх прихильників вийти на акцію протесту 29 вересня о 12:00 біля парламенту в Кишиневі.

Реклама

— Ми повинні бути готові завтра захистити свою перемогу. Те, що опозиція виграє ці вибори, вже очевидно. Ми не можемо дозволити вкрасти наші голоси, — заявив Додон.

Раніше, як повідомляє Суспільне, президентка Майя Санду вже проголосувала на парламентських виборах:

— Молдова, наша дорога домівка, у небезпеці та потребує вашої допомоги. Ваш голос має вирішити нашу долю, а не куплені голоси. Ми рухаємося вперед у мирі до нашого європейського майбутнього, — наголосила вона.

Нагадаємо, сьогодні, 28 вересня, у Молдові стартували парламентські вибори, які вважають визначальними для майбутнього політичного курсу країни.

Очікується, що головна боротьба розгорнеться між проєвропейською партією президента Мая Санду — «Дія та Солідарність (PAS)» — та «Патріотичним блоком», до якого входять соціалісти, комуністи, партія «Серце Молдови» та партія «Майбутнє Молдови», який підтримує колишній проросійський президент Ігор Додон.

Останні новини про: Вибори

У Молдові з виборів зняли партію, лідерка якої закликала анексувати Одещину
Зеленський попередив про ризики з боку Придністров’я, якщо Молдова обере проросійський парламент
У Молдові офіційно розпочалися парламентські вибори
Реклама

Читайте також:

новини

HOPE: Розробити проєкти відбудови усіх 54 будинків обіцяють до квітня 2026 року

Юлія Бойченко
новини

В Укроборонпромі пояснили, що по «Зорі» був не конкурс, а підбір кандидатів

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Відновили покрівлю, готуємось облаштовувати укриття», — в UNOPS розповіли, що задоволені ходом відбудови ліцею Аркаса

Аліса Мелік-Адамян
новини

Майже 36 тисяч мешканців Миколаївщини заборгували за комунальні послуги

Світлана Іванченко
новини

На Миколаївщині кількість прозорих компаній скоротилась до 115

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Вибори

У Молдові офіційно розпочалися парламентські вибори
Зеленський попередив про ризики з боку Придністров’я, якщо Молдова обере проросійський парламент
У Молдові з виборів зняли партію, лідерка якої закликала анексувати Одещину

Ворог атакував Миколаївщину дронами та артилерією: поранено двоє людей, є руйнування

У Молдові офіційно розпочалися парламентські вибори

9 годин тому

Миколаївські спортсмени вибороли срібло на Чемпіонаті України зі стрибків на батуті

Світлана Іванченко

Головне сьогодні