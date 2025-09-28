У Молдові офіційно розпочалися парламентські вибори. Фото: mold.su

Сьогодні, 28 вересня, у Молдові стартували парламентські вибори, які вважають визначальними для майбутнього політичного курсу країни.

Про це повідомляє News Maker.

Громадяни обиратимуть 101 депутата на чотирирічний термін. У виборах беруть участь 15 партій, 4 виборчі блоки та 4 незалежні кандидати.

Очікується, що головна боротьба розгорнеться між проєвропейською партією президента Мая Санду — «Дія та Солідарність (PAS)» — та «Патріотичним блоком», до якого входять соціалісти, комуністи, партія «Серце Молдови» та партія «Майбутнє Молдови», який підтримує колишній проросійський президент Ігор Додон.

Реклама

Напередодні виборів Апеляційна палата Кишинева за запитом Мін’юсту призупинила діяльність партії «Серце Молдови» через підозри у незаконному фінансуванні. На цій підставі Центральна виборча комісія зняла партію з виборів.

За даними опитувань, високі шанси пройти до парламенту також мають «Наша партія» та блок «Альтернатива», які отримують від 4 до 10% голосів. Для проходження у парламент партіям необхідно набрати щонайменше 5%, блокам — 7%, а незалежним кандидатам — 2%.

Вибори вважатимуться дійсними, якщо у них візьме участь не менше 30% виборців. Голосування триватиме з 7:00 до 21:00 на 1973 дільницях, у тому числі на 12 дільницях для мешканців Придністров’я.

Для діаспори відкрили 301 дільницю, найбільше — в Італії (75), Німеччині (36), Франції (26), Великобританії (24) та Румунії (23). У 10 країнах, серед яких США та Канада, передбачене голосування поштою.

Нагадаємо, раніше Центральна виборча комісія Молдови, у п'ятницю, 26 вересня, ухвалила рішення про зняття з виборів правої партії Moldova Mare («Велика Молдова»). Партію очолює Вікторія Фуртуне, яка раніше закликала до анексії частини Одеської області.

Парламентські вибори в Молдові

28 вересня у Молдові відбудуться парламентські вибори, які можуть визначити подальший курс країни — до Євросоюзу чи у бік посилення зв’язків із Росією.

На фоні цього 22 вересня у Молдові під час масштабних обшуків затримали 74 осіб, яких підозрюють у проходженні підготовки в Сербії для організації масових заворушень на парламентських виборах 28 вересня.

Згодом Президентка Молдови Мая Санду заявила, що Росія може перетворити Молдову на плацдарм для атаки на Одеську область.

23 вересня у Молдові провели понад 30 обшуків через підозру втручання РФ у вибори.

Враховуючи це президент України Володимир Зеленський закликав ЄС підтримати Молдову, щоб не повторити помилку з Грузією.

В медіа повідомили, що Росія вербує сотні православних священників у Молдові аби вони стали інструментом російської пропаганди напередодні парламентських виборів.