Клуб

Зеленський закликав ЄС підтримати Молдову, щоб не повторити помилку з Грузією

Зеленський порівняв Молдову з Грузією і застеріг Європу від помилки. Ілюстративне фото Nokta.mdЗеленський порівняв Молдову з Грузією і застеріг Європу від помилки. Ілюстративне фото Nokta.md

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Європа повинна надати Молдові реальну допомогу, аби не допустити повторення ситуації, коли світ не підтримав Грузію після нападу Росії.

Про це він заявив під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН у середу, 23 вересня.

За словами Зеленського, Молдова сьогодні знову захищається від російського втручання, і світ не повинен залишати країну наодинці з цим викликом. 

— Ми допомагаємо Молдові, а Росія намагається зробити з Молдови те, що колись Іран зробив з Ліваном, а глобальна реакція знову таки недостатня, — зазначив глава держави.

Президент підкреслив, що Європа вже втратила Грузію, як партнера в регіоні, а Білорусь багато років залишається залежною від Росії. 

— Ми вже втратили Грузію у Європі. Права людини, європейський характер системи державного управління занепадають. Залежна від Росії багато років Білорусь. Європа не може дозволити зараз втратити Молдову. Дуже важливо пам’ятати, як світ проігнорував потребу допомогти Грузії після нападу Росії. Ми втратили той момент, — сказав президент. 

Він закликав Європейський Союз не обмежуватися словами чи політичними жестами, а надати Молдові реальну підтримку: фінансову допомогу та енергетичну стабільність.

— Для Європи підтримати Молдову багато не коштуватиме. А не зробити цього матиме на багато вищу ціну. Саме тому Європейський Союз має допомогти Молдові вже тепер фінансами, енергетичною підтримкою — не лише словами чи політичними жестами. Ми не можемо забувати про захист прав народів і нації, — сказав Володимир Зеленський.

Раніше президентка Молдови Мая Санду виступила з екстреним відеозверненням, у якому заявила про пряму загрозу суверенітету та незалежності країни з боку Росії. За її словами, у разі реалізації кремлівського плану з дестабілізації територія Молдови може бути використана як плацдарм для вторгнення в Одеську область.

Нагадаємо, що 28 вересня в Молдові пройдуть парламентські вибори. В країні вже провели ряд обшуків через підозру втручання РФ у вибори.

