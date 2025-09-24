  • середа

ЦВК Молдови заборонила екзитпол на парламентських виборах: що стало причиною

У Молдові на парламентських виборах не проводитимуть екзитполу. Фото: AP PhotoУ Молдові на парламентських виборах не проводитимуть екзитполу. Фото: AP Photo

У день парламентських виборів у Молдові, які відбудуться 28 вересня, екзитполу не проводитимуть.

Таке рішення ухвалила Центральна виборча комісія країни на засіданні 23 вересня, повідомляє newsmaker.md.

У пресслужбі ЦВК пояснили, що комісія відхилила запит компанії Date inteligente на проведення опитування виборців на виході з дільниць. Підставою стали «обґрунтовані підозри» щодо джерел фінансування компанії та мотивації її керівництва реалізовувати масштабний проєкт екзитполу.

Востаннє екзитполи у Молдові організовували під час другого туру президентських виборів 2020 року. Тоді опитування проводили громадська організація Spero та компанія Intellect Group на 100 дільницях у різних регіонах країни.

Після того жодних офіційних запитів до ЦВК на проведення екзитполів не надходило.

Раніше повідомлялось, що у Молдові провели понад 30 обшуків через підозру втручання РФ у вибори.

Крім того,  22 вересня у Молдові під час масштабних обшуків затримали 74 осіб, яких підозрюють у проходженні підготовки в Сербії для організації масових заворушень на парламентських виборах.

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що Росія може перетворити Молдову на плацдарм для атаки на Одеську область.

