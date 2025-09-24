ЦВК Молдови заборонила екзитпол на парламентських виборах: що стало причиною
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
15:00, 24 вересня, 2025
-
У день парламентських виборів у Молдові, які відбудуться 28 вересня, екзитполу не проводитимуть.
Таке рішення ухвалила Центральна виборча комісія країни на засіданні 23 вересня, повідомляє newsmaker.md.
У пресслужбі ЦВК пояснили, що комісія відхилила запит компанії Date inteligente на проведення опитування виборців на виході з дільниць. Підставою стали «обґрунтовані підозри» щодо джерел фінансування компанії та мотивації її керівництва реалізовувати масштабний проєкт екзитполу.
Востаннє екзитполи у Молдові організовували під час другого туру президентських виборів 2020 року. Тоді опитування проводили громадська організація Spero та компанія Intellect Group на 100 дільницях у різних регіонах країни.
Після того жодних офіційних запитів до ЦВК на проведення екзитполів не надходило.
Раніше повідомлялось, що у Молдові провели понад 30 обшуків через підозру втручання РФ у вибори.
Крім того, 22 вересня у Молдові під час масштабних обшуків затримали 74 осіб, яких підозрюють у проходженні підготовки в Сербії для організації масових заворушень на парламентських виборах.
Президентка Молдови Мая Санду заявила, що Росія може перетворити Молдову на плацдарм для атаки на Одеську область.
Останні новини про: Росія
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.