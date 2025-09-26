Росія вербує православних священників у Молдові для впливу на вибори, — Reuters

Віруючий знімає на відео Месу архієпископа Марчела у Слобозії-Мегурі. Фото: REUTERS/Marton Monus

Росія вербує сотні православних священників у Молдові аби вони стали інструментом російської пропаганди напередодні парламентських виборів.

Саме такі результати показало спеціальне розслідування агентства Reuters. За даними журналістів, у 2024 році групи молдовських священнослужителів регулярно відвідували Москву в рамках «паломництв», організованих Російською православною церквою. Поїздки були повністю оплачені російською стороною, а учасники отримували ваучери, лекції про «спільні історичні та духовні корені з Росією» та банківські картки з грошима.

Священники розповіли Reuters, що після повернення додому на ці картки надходили виплати — у випадку одного з них, отця Міхая Біку, йшлося про близько $1200. В обмін від церковників очікували створення Telegram-каналів при парафіях, де мали поширюватися антиєвропейські меседжі.

Робота проводилася і у соціальних мережах. Протягом року у Молдові з’явилося майже 90 нових парафіяльних каналів у Telegram. Більшість із них поширювали однакові пости, що застерігали від вступу країни до ЄС та лякали «розпадом традиційних цінностей» і «нав’язуванням ЛГБТ-ідей». Основним джерелом контенту був канал Sare şi Lumiña («Сіль і Світло»), що за чотири місяці опублікував понад 600 повідомлень.

Скріншоти з відео, опублікованого 27 серпня 2025 року в Telegram-каналі Sare şi Lumiña. Фото: Reuters

Наразі уряд Молдови звинувачує Кремль у використанні Церкви для політичного втручання.

— Найбільш аморальним елементом втручання Росії є використання найавторитетнішої інституції — Церкви, — заявив радник президента Маї Санду Станіслав Секрієру.

Водночас ієрархи Молдовської православної церкви, підпорядкованої Московському патріархату, відкидають ці звинувачення. Архієпископ Марчел назвав паломництва «звичайними духовними подорожами», а банківські картки — засобом для купівлі церковного начиння. Втім, у своїх проповідях він відкрито виступає проти європейської інтеграції.

— Культурній, християнській Європі я кажу «так». «Гей-Європі» — ні, —заявив він у одному із дописів.

Реклама

Reuters також встановило, що під час візитів молдовських священників у Москві їх супроводжували представники партії «Єдина Росія» та пов’язаного з нею руху «Народний фронт». Деякі з них також адміністрували парафіяльні Telegram-канали в Молдові.

Молдовська влада вважає ці дії частиною ширшої кампанії Кремля з дестабілізації країни перед виборами. Кремль, своєю чергою, заперечує будь-яке втручання, заявляючи, що «Молдова сама має вирішувати свою долю».

Парламентські вибори в Молдові

29 вересня у Молдові відбудуться парламентські вибори, які можуть визначити подальший курс країни — до Євросоюзу чи у бік посилення зв’язків із Росією.

На фоні цього 22 вересня у Молдові під час масштабних обшуків затримали 74 осіб, яких підозрюють у проходженні підготовки в Сербії для організації масових заворушень на парламентських виборах 28 вересня.

Згодом Президентка Молдови Мая Санду заявила, що Росія може перетворити Молдову на плацдарм для атаки на Одеську область.

23 вересня у Молдові провели понад 30 обшуків через підозру втручання РФ у вибори.

Враховуючи це президент України Володимир Зеленський закликав ЄС підтримати Молдову, щоб не повторити помилку з Грузією.