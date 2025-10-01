  • четвер

ПАРЄ підтримала створення Міжнародної комісії з розгляду претензій України до Росії

Засідання Парламентської асамблеї Ради Європи. Фото: Мілан Лєліч/РБК-УкраїнаЗасідання Парламентської асамблеї Ради Європи. Фото: Мілан Лєліч/РБК-Україна

Парламентська асамблея Ради Європи схвалила проєкт Конвенції щодо заснування Міжнародної комісії з розгляду претензій України до Росії. Новий механізм має стати важливим етапом у забезпеченні відповідальності держави-агресора та відшкодуванні завданих збитків державі, громадянам і юридичним особам.

Рішення ухвалили одностайно — 84 голосами, повідомляє Укрінформ.

У документі наголошується, що Росія повинна понести правові наслідки за всі протиправні дії, скоєні проти України, включно з порушенням міжнародного гуманітарного права, прав людини та Європейської конвенції з прав людини.

ПАРЄ підтримала створення Міжнародної комісії з розгляду претензій України до Росії. Фото: ПАРЄПАРЄ підтримала створення Міжнародної комісії з розгляду претензій України до Росії. Фото: ПАРЄ

Комісія стане другим елементом компенсаційного механізму після Реєстру збитків, який вже отримав понад 60 тисяч заяв від постраждалих. Вона дозволить не лише Україні, а й окремим фізичним та юридичним особам подавати позови щодо шкоди, завданої агресією РФ. Рішення Комісії будуть остаточними та стануть підґрунтям для відшкодування.

Водночас ПАРЄ висловила жаль, що питання фінансування майбутніх компенсацій досі не врегульоване. Держави-члени закликали створити міжнародний компенсаційний фонд, зокрема за рахунок заморожених російських активів.

Окремо у тексті підкреслено, що часові рамки розгляду претензій не мають обмежуватися лише подіями після 24 лютого 2022 року, адже, як наголосила Асамблея, агресія Росії проти України розпочалася ще 20 лютого 2014 року.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук подякував ПАРЄ за ухвалене рішення та наголосив, що запуск реального механізму компенсацій є невід’ємною частиною відновлення справедливості.

«Нова комісія дозволить постраждалим отримати відшкодування, а міжнародній спільноті — підтвердити силу права над силою зброї», — зазначив він.

22 жовтня текст Конвенції має затвердити Комітет міністрів Ради Європи. А вже 16 грудня у Нідерландах відбудеться дипломатична конференція, де документ буде ухвалено та відкрито для підписання іншими державами.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» ПАРЄ визнала російське втручання загрозою для демократії.

