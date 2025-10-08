«Якщо не збирається рада», — голова Конгресу при Президентові пояснила причини, коли потрібно вводити військові адміністрації у містах

Голова Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України Лілія Пашинна та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Фото: «МикВісті»

Голова Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України Лілія Пашинна пояснила, що створення військових адміністрацій може бути виправданим у випадках, коли місцеві ради фактично не працюють.

Про це вона сказала під час брифінгу після Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України 7 жовтня, пишуть «МикВісті».

Як відомо, 6 жовтня президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні розкритикував неефективність частини місцевих рад і попередив, що у разі бездіяльності керівників центральна влада ухвалюватиме відповідні рішення.

Голова Конгресу Лілія Пашинна пояснила, що під словом «ефективність», про яку говорив президент, мається на увазі насамперед наявність усіх депутатів і здатність місцевих органів влади реалізовувати державні механізми на місцях.

— Можливо, я додам про ефективність. Перш за все, йдеться про наявність усіх депутатів: якщо рада не збирається, то про ефективність взагалі не може бути мови, – сказала вона.

Вона також звернула увагу, що деякі громади не використовують державні можливості, наприклад, не подають документи на участь у програмах чи фінансування.

— По-друге, це стосується державних механізмів, які створені як стимул для всіх регіонів, а в деяких випадках — для конкретних територій. Дуже важливо, щоб на місцях ці механізми одразу підтримували і реалізовували. Наприклад, для супроводу ветеранів потрібні певні дії, але деякі громади їх не впровадили. Були випадки по всій Україні, коли держава виділяла кошти на купівлю автобусів, а документи не подавали, думаючи, що автобуси купляться самі. Саме під цим зазвичай мається на увазі «дефективність», – сказала Лілія Пашина.

Нагадаємо, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, коментуючи заяву президента, заявив, що у Миколаєві наразі не розглядають питання створення міської військової адміністрації.

Як відомом, у вересні Миколаївська міськрада кілька разів не змогла провести пленарні засідання через відсутність кворуму. Голова ОВА Віталій Кім тоді назвав роботу депутатів «бутафорією» і закликав не затягувати з ухваленням рішень, важливих для міста.