Зеленський: не всюди місцева влада ефективно вирішує критичні проблеми

Зеленський у вечірньому зверненні 06 жовтня. Фото: Офіс ПрезидентаЗеленський у вечірньому зверненні 06 жовтня. Фото: Офіс Президента

В окремих регіонах України місцева влада демонструє недостатню ефективність у підготовці до зимового періоду.

Про це повідомляє «МикВісті» з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Глава держави відзначив, що рятувальники, поліцейські та енергетичні компанії активно допомагають громадам, а комунальні служби в багатьох місцях працюють належним чином. Водночас, за його словами, не всі керівники на місцях здатні впоратися з ключовими викликами.

— На жаль, не скрізь є ефективна місцева влада, і якщо керівники на місцях не хочуть або не можуть впоратися з критичними проблемами самостійно, будуть рішення центральної влади щодо них. Зробив зараз доручення і уряду, і нашим військовим. Часу до зими небагато, — наголосив Володимир Зеленський.

Президент також повідомив, що провів енергетичну Ставку, під час якої обговорювали підготовку до зими та стан енергетичної інфраструктури в різних регіонах країни.

— Щойно провів Ставку — енергетичну. Про те, що реально в областях, у громадах, на об’єктах енергетики. Щодо ситуації в містах від Славутича до Запоріжжя. Також Чернігівщина, Сумщина, Харків та область, Донеччина, Дніпровщина. Також Полтавщина, Запорізька область, Центральна Україна, західні наші області, регіони Півдня. Окремо — виклики щодо Миколаєва та Одеси, — зазначив він.

Нагадаємо, раніше у Міненерго заявили, що підготовка до опалювального сезону, попри постійні російські атаки, відбувається за планом.

