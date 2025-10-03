Чи готова Україна до опалювального сезону на тлі атак РФ: у Міненерго запевняють, що все за планом

У Міненерго запевняють, що підготовка до опалювального сезону в Україні йде за планом. Архівне фото «МикВісті»

В Україні підготовка до нового опалювального сезону йде за графіком, а накопичення газу відповідає плану.

Про це заявила заступниця міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ольга Юхимчук в ефірі телемарафону, повідомляє «РБК-Україна».

— Підготовка до опалювального сезону триває згідно з затвердженим графіком. Накопичення енергоресурсів здійснюється відповідно до плану, — запевнила Ольга Юхимчук.

За її словами, до початку опалювального сезону мають накопичити мінімум 13,2 мільярда метрів кубічних газу, при цьому 4,6 мільярда — за рахунок імпорту. Наразі ці показники відповідають плану.

Юхимчук зауважила, що детальні дані з міркувань безпеки не розголошуються, адже російські війська прицільно б'ють по об’єктах газової інфраструктури, зокрема у видобувній сфері.

— На сьогодні накопичення ресурсу цілком відповідає графіку. З міркувань безпеки я більш детальну інформацію надати не можу, адже особливістю російських атак, і ми це побачили цієї ночі, в тому числі по нашій енергетиці, і цього року саме прицільні удари по об'єктам газової інфраструктури, зокрема видобувної галузі, — пояснила Ольга Юхимчук.

Водночас вона підкреслила, що Україна зможе забезпечити населення необхідними обсягами ресурсу під час осінньо-зимового періоду.

Раніше повідомлялось, що у Херсоні розпочався опалювальний сезон 2025-2026 років. Із 1 жовтня тепло отримали мешканці, які користуються індивідуальним опаленням.