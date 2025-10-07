  • вівторок

«Політичні ігри не на часі», — Кім заявив, що у Миколаєві не збираються вводити міську військову адміністрацію

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та мер Миколаєва Олександр Сєнкевич під час брифінгу. Фото: «МикВісті»Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та мер Миколаєва Олександр Сєнкевич під час брифінгу. Фото: «МикВісті»

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім спростував чутки про створення у місті військової адміністрації. Він наголосив, що Миколаївська міська влада працює конструктивно, і зараз підстав для подібних рішень немає.

Про це він сказав в коментарі журналісту «МикВісті» під час брифінгу після засідання конгресу місцевих рад.

Як відомо, 6 жовтня президент України Володимир Зеленський під час свого вечірнього звернення розкритикував неефективність окремих місцевих органів влади, і попередив, що у разі бездіяльності керівників будуть ухвалені відповідні рішення центральної влади.

— На жаль, не скрізь є ефективна місцева влада, і якщо керівники на місцях не хочуть або не можуть впоратися з критичними проблемами самостійно, будуть рішення центральної влади щодо них. Часу до зими небагато, — наголосив Володимир Зеленський.

Після цього в телеграм-каналах почали з’являтися припущення, що президент мав на увазі, зокрема, Миколаїв. Канал «Карточний офіс» підписав відео-звернення фразою: «Кличко. Труханов. Сєнкевич. І всі, хто поруч із ними», натякаючи на можливі кадрові рішення щодо мерів великих міст.

Телеграм-канали відреагували на звернення президента щодо неефективності місцевих рад і пов’язали слова з Миколаєвом. Скриншоти публікаційТелеграм-канали відреагували на звернення президента щодо неефективності місцевих рад і пов’язали слова з Миколаєвом. Скриншоти публікацій
Телеграм-канали відреагували на звернення президента щодо неефективності місцевих рад і пов’язали слова з Миколаєвом. Скриншоти публікаційТелеграм-канали відреагували на звернення президента щодо неефективності місцевих рад і пов’язали слова з Миколаєвом. Скриншоти публікацій
Телеграм-канали відреагували на звернення президента щодо неефективності місцевих рад і пов’язали слова з Миколаєвом. Скриншоти публікаційТелеграм-канали відреагували на звернення президента щодо неефективності місцевих рад і пов’язали слова з Миколаєвом. Скриншоти публікацій

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім цю версію спростував. Він зазначив, що на минулій сесії міськради були присутні 43 депутати, і саме так потрібно працювати й надалі.

— Як і раніше казав не розглядається питання введення військової адміністрації у місті Миколаєві. Проте я хочу депутатам нагадати, що йде війна, і щоб закінчилося, треба працювати, і зараз там політичні якісь ігри чи блокування сесії зовсім не на часі. І як приклад, минуло сесії було 43 депутати і це вже робота, яку я хотів би бачити. Я хотів би, щоб це було і надалі в такому розвитку. Тому працюємо разом, зараз про це не йдеться, – відповів Віталій Кім.

Раніше сесії Миколаївської міської ради неодноразово переносили через відсутність кворуму. 3 вересня засідання з розгляду земельних питань та бюджету перенесли після конфлікту мера Олександр Сєнкевича та депутатки Тетяни Домбровської, а 4 вересня депутати затвердили частину питань і проголосували зміни до бюджету, проте сесію перенесли. 11 вересня депутати Миколаївської міськради знову зібралися на четверте пленарне засідання сесії, щоб розглянути земельні питання. Однак через недостатню кількість голосів засідання знову довелося переносити. Депутат і голова Миколаївської ОВА Віталій Кім назвав роботу сесії «бутафорією».

Тоді, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що шукатиме компроміс для подальшого діалогу з депутатським корпусом, аби «розблокувати» роботу сесій Миколаївської міської ради.

Новий водогін для Миколаєва вже запустили, але воду з нього «пити не можна» — під новий рік обіцяють додаткові очисні

Юлія Бойченко
«Розпочали прекваліфікаційний етап тендеру», — в ЄІБ пояснили, на якому етапі зараз питання будівництва нових водоочисних для Миколаєва

Юлія Бойченко
«Миколаївські парки» придбають тренажери за майже мільйон для нового спортмайданчика в Інгульському районі

Аліса Мелік-Адамян
Катастрофічна злива в Одесі: міська влада виділить ₴130 млн на допомогу постраждалим

Світлана Іванченко
В Очакові планують ухвалити програму поводження з побутовими відходами до 2030 року: на її реалізацію треба ₴64 млн

Юлія Бойченко
«Мер та голова ОВА залишались на місці», — генерал Марченко пояснив, чому у 2022 Миколаїв вистояв, а Херсон ні

