«Політичні ігри не на часі», — Кім заявив, що у Миколаєві не збираються вводити міську військову адміністрацію
- Аліна Квітко
13:50, 07 жовтня, 2025
Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім спростував чутки про створення у місті військової адміністрації. Він наголосив, що Миколаївська міська влада працює конструктивно, і зараз підстав для подібних рішень немає.
Про це він сказав в коментарі журналісту «МикВісті» під час брифінгу після засідання конгресу місцевих рад.
Як відомо, 6 жовтня президент України Володимир Зеленський під час свого вечірнього звернення розкритикував неефективність окремих місцевих органів влади, і попередив, що у разі бездіяльності керівників будуть ухвалені відповідні рішення центральної влади.
— На жаль, не скрізь є ефективна місцева влада, і якщо керівники на місцях не хочуть або не можуть впоратися з критичними проблемами самостійно, будуть рішення центральної влади щодо них. Часу до зими небагато, — наголосив Володимир Зеленський.
Після цього в телеграм-каналах почали з’являтися припущення, що президент мав на увазі, зокрема, Миколаїв. Канал «Карточний офіс» підписав відео-звернення фразою: «Кличко. Труханов. Сєнкевич. І всі, хто поруч із ними», натякаючи на можливі кадрові рішення щодо мерів великих міст.
Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім цю версію спростував. Він зазначив, що на минулій сесії міськради були присутні 43 депутати, і саме так потрібно працювати й надалі.
— Як і раніше казав не розглядається питання введення військової адміністрації у місті Миколаєві. Проте я хочу депутатам нагадати, що йде війна, і щоб закінчилося, треба працювати, і зараз там політичні якісь ігри чи блокування сесії зовсім не на часі. І як приклад, минуло сесії було 43 депутати і це вже робота, яку я хотів би бачити. Я хотів би, щоб це було і надалі в такому розвитку. Тому працюємо разом, зараз про це не йдеться, – відповів Віталій Кім.
Раніше сесії Миколаївської міської ради неодноразово переносили через відсутність кворуму. 3 вересня засідання з розгляду земельних питань та бюджету перенесли після конфлікту мера Олександр Сєнкевича та депутатки Тетяни Домбровської, а 4 вересня депутати затвердили частину питань і проголосували зміни до бюджету, проте сесію перенесли. 11 вересня депутати Миколаївської міськради знову зібралися на четверте пленарне засідання сесії, щоб розглянути земельні питання. Однак через недостатню кількість голосів засідання знову довелося переносити. Депутат і голова Миколаївської ОВА Віталій Кім назвав роботу сесії «бутафорією».
Тоді, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що шукатиме компроміс для подальшого діалогу з депутатським корпусом, аби «розблокувати» роботу сесій Миколаївської міської ради.
