«Політичні ігри не на часі», — Кім заявив, що у Миколаєві не збираються вводити міську військову адміністрацію

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та мер Миколаєва Олександр Сєнкевич під час брифінгу. Фото: «МикВісті»

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім спростував чутки про створення у місті військової адміністрації. Він наголосив, що Миколаївська міська влада працює конструктивно, і зараз підстав для подібних рішень немає.

Про це він сказав в коментарі журналісту «МикВісті» під час брифінгу після засідання конгресу місцевих рад.

Як відомо, 6 жовтня президент України Володимир Зеленський під час свого вечірнього звернення розкритикував неефективність окремих місцевих органів влади, і попередив, що у разі бездіяльності керівників будуть ухвалені відповідні рішення центральної влади.

— На жаль, не скрізь є ефективна місцева влада, і якщо керівники на місцях не хочуть або не можуть впоратися з критичними проблемами самостійно, будуть рішення центральної влади щодо них. Часу до зими небагато, — наголосив Володимир Зеленський.

Після цього в телеграм-каналах почали з’являтися припущення, що президент мав на увазі, зокрема, Миколаїв. Канал «Карточний офіс» підписав відео-звернення фразою: «Кличко. Труханов. Сєнкевич. І всі, хто поруч із ними», натякаючи на можливі кадрові рішення щодо мерів великих міст.

Телеграм-канали відреагували на звернення президента щодо неефективності місцевих рад і пов’язали слова з Миколаєвом. Скриншоти публікацій Телеграм-канали відреагували на звернення президента щодо неефективності місцевих рад і пов’язали слова з Миколаєвом. Скриншоти публікацій Телеграм-канали відреагували на звернення президента щодо неефективності місцевих рад і пов’язали слова з Миколаєвом. Скриншоти публікацій

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім цю версію спростував. Він зазначив, що на минулій сесії міськради були присутні 43 депутати, і саме так потрібно працювати й надалі.

— Як і раніше казав не розглядається питання введення військової адміністрації у місті Миколаєві. Проте я хочу депутатам нагадати, що йде війна, і щоб закінчилося, треба працювати, і зараз там політичні якісь ігри чи блокування сесії зовсім не на часі. І як приклад, минуло сесії було 43 депутати і це вже робота, яку я хотів би бачити. Я хотів би, щоб це було і надалі в такому розвитку. Тому працюємо разом, зараз про це не йдеться, – відповів Віталій Кім.