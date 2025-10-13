  • понеділок

Клуб

Зеленський провів Ставку: говорили про відновлення Одеси та Миколаєва

Зеленський провів Ставку: говорили про відновлення Одеси та Миколаєва. Фото: Офіс президентаЗеленський провів Ставку: говорили про відновлення Одеси та Миколаєва. Фото: Офіс президента

Відновлення світло та тепло після російських ударів обговорили на черговій Ставці Президент Володимир Зеленський. Особливу увагу приділили прифронтовим містам — Одесі та Миколаєву.

Зокрема, обговорили ситуацію в Одесі та області, де, за словами Зеленського, місцева влада допустила багато помилок.

— Окремо пропрацювали питання відновлення в Одесі й області — багато помилок місцевих очільників. Також були доповіді по Києву й області, по Дніпровщині. Незмінна увага — Харкову й області, Запоріжжю, Миколаєву і Херсону, Полтаві й області. По кожному іншому регіону нашої країни маємо чіткі дані — необхідного обладнання, необхідних робіт, необхідного фінансування. По кожному напрямку зроблені відповідні доручення, — зазначив Володимир Зеленський.

Зеленський зазначив, що найважче нині у прифронтових громадах та поблизу кордону з Росією, де обстріли не припиняються.

— Але попри всі загрози і в таких наших громадах працюють для відновлення енергопостачання та забезпечення екстрених можливостей для підтримки людей, — наголосив президент.

На Ставці також обговорили військові питання: визначили, як розширити можливості армійської авіації для захисту від дронів.

Раніше мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що Офіс президента готує ініціативу про позбавлення його громадянства України і назвав ці наміри частиною «чергової провокації».

