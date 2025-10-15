США закликають союзників по НАТО збільшити закупівлю американської зброї для України

Міністр оборони США Піт Гегсет. Фото: dw.com

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати сподіваються на збільшення обсягів закупівель американського озброєння європейськими союзниками по НАТО в межах ініціативи PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) для передачі його Україні.

Про це повідомляє «Європейська правда» з Брюсселя.

Перед початком засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони Піт Гегсет висловив сподівання, що ще більше країн долучаться до програми та придбають більше озброєння для забезпечення потреб України.

«Наші очікування сьогодні полягають у тому, що ще більше країн зроблять додаткові внески, придбають ще більше, щоб забезпечити Україну всім необхідним для мирного завершення цього конфлікту», — сказав очільник Пентагону.

Він нагадав, що ініціатива PURL передбачає закупівлю європейськими державами американської зброї з подальшою її передачею НАТО для підтримки України.

Піт Гегсет також наголосив, що принцип «мир через силу» залишається ключовим у стратегії НАТО.

«Мир досягається тоді, коли ти сильний. Не коли говориш гучні слова, а коли маєш реальні можливості, які викликають повагу у противника», — зазначив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що розраховує на щомісячне фінансування від європейських країн у розмірі по одному мільярду доларів для придбання американської зброї за програмою PURL.