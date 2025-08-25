Зеленський розраховує на $1 млрд щомісяця від Європи для закупівлі зброї у США
- Світлана Іванченко
21:03, 25 серпня, 2025
Президент України Володимир Зеленський заявив, що розраховує на щомісячне фінансування від європейських країн у розмірі по одному мільярду доларів для придбання американської зброї.
Про це він повідомив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.
За словами Зеленського, Норвегія може зробити вагомий внесок у зміцнення безпеки України, надавши системи ППО та підтримавши морську оборону.
— Норвегія долучилася до програми PURL, яка дає змогу купувати зброю в США та наповнити цю програму щонайменше на мільярд доларів щомісяця, я про це вже говорив, — зазначив Володимир Зеленський.
Крім того, Зеленський повідомив, що під час переговорів із норвезьким прем’єром обговорив співпрацю у сфері виробництва дронів, а також спільні інвестиційні проєкти, які мають допомогти посилити тиск на РФ та наблизити завершення війни.
Нагадаємо, що Німеччина зобов'язалась надавати Україні дев'ять мільярдів євро щорічно протягом найближчих років.
