Зеленський розраховує на $1 млрд щомісяця від Європи для закупівлі зброї у США

Зустріч Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розраховує на щомісячне фінансування від європейських країн у розмірі по одному мільярду доларів для придбання американської зброї.

Про це він повідомив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

За словами Зеленського, Норвегія може зробити вагомий внесок у зміцнення безпеки України, надавши системи ППО та підтримавши морську оборону.

— Норвегія долучилася до програми PURL, яка дає змогу купувати зброю в США та наповнити цю програму щонайменше на мільярд доларів щомісяця, я про це вже говорив, — зазначив Володимир Зеленський.

Крім того, Зеленський повідомив, що під час переговорів із норвезьким прем’єром обговорив співпрацю у сфері виробництва дронів, а також спільні інвестиційні проєкти, які мають допомогти посилити тиск на РФ та наблизити завершення війни.

Нагадаємо, що Німеччина зобов'язалась надавати Україні дев'ять мільярдів євро щорічно протягом найближчих років.