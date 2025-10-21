  • вівторок

CNN: зустріч радників США і Росії скасована — саміт Трампа і Путіна під загрозою зриву

Дональд Трамп і Володимир Путін, Фінляндія, 16 липня 2018 року, фото: AP/ ablo Martinez MonsivaisДональд Трамп і Володимир Путін, Фінляндія, 16 липня 2018 року, фото: AP/ ablo Martinez Monsivais

Заплановану зустріч між державним секретарем США Марком Рубіо та міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим відклали з невідомих причин.

Це рішення, за даними CNN, ставить під сумнів проведення саміту між президентом США Дональдом Трампом і главою Кремля Володимиром Путіним на цьому тижні.

Як повідомляє телеканал із посиланням на Білий дім, офіційні причини скасування не розголошуються. Водночас внутрішні джерела зазначають, що між Марком Рубіо та Сергієм Лавровим виникли серйозні розбіжності щодо можливих шляхів завершення російського вторгнення в Україну.

У понеділок, 21 жовтня, сторони провели телефонну розмову, під час якої обговорили «наступні кроки» після діалогу між Трампом і Путіним. Американський дипломат наголосив на важливості подальших контактів, які могли б стати основою для «стійкого врегулювання війни відповідно до бачення президента Трампа».

Втім, за словами CNN, після розмови держсекретар залишився неприємно вражений: позиція Москви майже не змінилася і залишається близькою до її початкових максималістських вимог. Через це, ймовірно, Рубіо не рекомендуватиме проводити зустріч Трампа і Путіна наступного тижня, хоча нові переговори між ним і Лавровим усе ще можуть трапитися найближчими днями.

Нагадаємо, 16 жовтня президент США Дональд Трамп уперше за майже два місяці поговорив із президентом РФ Володимиром Путіним. Після цього він оголосив про намір зустрітися з ним у Будапешті — що могло б стати першою появою Путіна в столиці країни-члена ЄС від початку повномасштабної війни.

За даними джерел CNN, під час тієї розмови Путін висунув вимогу, аби Україна передала Росії повний контроль над Донецькою областю як умову припинення війни.

