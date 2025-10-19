  • неділя

Клуб

У розмові з Трампом Путін вимагав повного контролю над Донеччиною в обмін на Запорізьку та Херсонську області, — WP

Володимир Путін та Дональд Трамп, фото: GettyImagesВолодимир Путін та Дональд Трамп, фото: GettyImages

Під час телефонної розмови цього тижня президент Росії Володимир Путін зажадав від президента США Дональда Трампа, щоб Україна здала Росії повний контроль над Донецькою областю як умову завершення війни.

Повідомили The Washington Post два посадовці, ознайомлені з деталями розмови.

За словами джерел, Володимир Путін, який протягом останніх 11 років намагається взяти під повний контроль регіон, наполіг на включенні Донеччини до переговорів як ключового питання.

Крім того, за даними джерел, він запропонував обмін: деякі райони Запорізької та Херсонської областей, частково контрольовані Росією, могли б бути віддані Україні в обмін на повну передачу Донецької області.

У пресслужбах Білого дому й Кремля наразі не надали офіційного коментаря щодо цієї заяви.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що має намір якнайшвидше завершити війну Росії проти України й переконаний, що до цього «вже досить близько». Також він запевнив, що не дозволить розширення війни в Україні до рівня глобального конфлікту.

