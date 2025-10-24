«Коаліція рішучих» узгодила новий план підтримки України: що відомо?

Президент України Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та генеральний секретар НАТО Марк Рютте перед зустріччю «коаліції охочих», 24 жовтня 2025 року. Фото: ОП

Учасники «коаліції рішучих» погодили новий план підтримки України. Головна його мета –змусити президента Росії Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час пресконференції. За його словами, план включає п’ять основних напрямів:

Максимальне скорочення присутності російської нафти та газу на світових ринках. Учасники коаліції закликали інші країни не купувати російські енергоресурси; Розмороження мільярдів доларів активів Росії для фінансування допомоги Україні; Посилення системи ППО України для захисту критичної інфраструктури, особливо перед зимою; Збільшення військового тиску на Росію, зокрема шляхом постачання далекобійного озброєння; Продовження роботи над гарантіями безпеки для України, включно з «можливим залученням багатонаціональних сил».

«Те, що буде відбуватися наступні місяці — це ключовий час для безпеки не тільки України, але і наших партнерів, союзників і для Великої Британії. Тому ми повинні тиснути на Путіна і для того, щоб він сів за стіл переговорів», — наголосив Кір Стармер.

Нагадаємо, раніше, 24 жовтня, у Лондоні пройшло засідання «коаліції рішучих» — об’єднання країн, які координують військову підтримку України у війні з Росією. За підсумками дня міжнародні партнери оголосили про нові кроки з посилення обороноздатності України.