«Коаліція рішучих» узгодила новий план підтримки України: що відомо?
Ірина Олехнович
22:45, 24 жовтня, 2025
Учасники «коаліції рішучих» погодили новий план підтримки України. Головна його мета –змусити президента Росії Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.
Про це повідомив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час пресконференції. За його словами, план включає п’ять основних напрямів:
- Максимальне скорочення присутності російської нафти та газу на світових ринках. Учасники коаліції закликали інші країни не купувати російські енергоресурси;
- Розмороження мільярдів доларів активів Росії для фінансування допомоги Україні;
- Посилення системи ППО України для захисту критичної інфраструктури, особливо перед зимою;
- Збільшення військового тиску на Росію, зокрема шляхом постачання далекобійного озброєння;
- Продовження роботи над гарантіями безпеки для України, включно з «можливим залученням багатонаціональних сил».
«Те, що буде відбуватися наступні місяці — це ключовий час для безпеки не тільки України, але і наших партнерів, союзників і для Великої Британії. Тому ми повинні тиснути на Путіна і для того, щоб він сів за стіл переговорів», — наголосив Кір Стармер.
Нагадаємо, раніше, 24 жовтня, у Лондоні пройшло засідання «коаліції рішучих» — об’єднання країн, які координують військову підтримку України у війні з Росією. За підсумками дня міжнародні партнери оголосили про нові кроки з посилення обороноздатності України.
