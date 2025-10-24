Винищувачі, ракети та дрони: підсумки поїздки Зеленського до Лондона

Володимир Зеленський перед зустріччю "коаліції рішучих" у Лондоні, 24 жовтня. Фото: Володимир Зеленський

24 жовтня у Лондоні пройшло засідання «коаліції рішучих» — об’єднання країн, які координують військову підтримку України у війні з Росією. За підсумками дня міжнародні партнери оголосили про нові кроки з посилення обороноздатності України.

Так, за інформацією Le Monde та TF1 Info, президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що найближчими днями Франція передасть Україні додаткові ракети Aster для системи протиповітряної оборони SAMP/T, а також нові винищувачі Mirage.

«Ми поставимо додаткові ракети Aster, нові навчальні програми та нові літаки Mirage найближчими днями. Дуже важливо продовжувати наші зусилля з підтримки України та тиску на Росію», — заявив Макрон.

Крім того, французький президент наголосив, що Париж розпочне нові програми підготовки українських військових.

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час зустріч 24 жовтня. Фото: ОП

Під час спільного виступу з лідерами країн «коаліції рішучих» і генеральним секретарем НАТО прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про прискорення програми постачання понад 5 тисяч багатоцільових ракет Україні.

«Ми прискорюємо нашу програму щодо постачання Україні понад 5000 ракет. Команда в Белфасті вже працює над тим, щоб достроково передати ще 140 одиниць, аби посилити оборону України взимку», — зазначив британський прем’єр.

Президент України Володимир Зеленський у свою чергу повідомив про новий напрям співпраці з Британією — спільне виробництво дронів-перехоплювачів OCTOPUS.

«Продемонстрував український дрон-перехоплювач OCTOPUS, який Велика Британія вироблятиме для подальшого тестування в Україні. Домовленість передбачає виробництво першої партії», — розповів глава держави.

Реклама

За словами Володимира Зеленського, міжнародні партнери також підтвердили готовність продовжувати фінансову підтримку України у 2026 році.

«Всі партнери підтвердили, що наступного року будуть далі підтримувати Україну, нашу тривкість, а надто — фінансову», — наголосив президент.

Нагадаємо, цього ж дня, 24 жовтня, Володимир Зеленський втретє за 2025 рік зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом ІІІ.