Зеленський зустрівся з королем Чарльзом III перед засіданням «коаліції рішучих» у Лондоні
- Новини світу
-
•
-
- Ірина Олехнович
-
•
-
15:39, 24 жовтня, 2025
-
Сьогодні, 24 жовтня, президент України Володимир Зеленський вже втретє за 2025 рік зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом III.
Як повідомляє BBC, главу української держави зустріли королівським салютом. Коли Володимир Зеленський увійшов до внутрішнього дворика замку, пролунав гімн України. Після цього президента запросили оглянути 1-й батальйон гвардії гренадерів, а потім провели до замку для переговорів.
За даними видання, після зустрічі з монархом Зеленський вирушить на Даунінг-стріт, де відбудеться приватна розмова з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Окрім цього прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, глава уряду Нідерландів Дік Схооф та генеральний секретар НАТО Марк Рютте приєднаються до них у Лондоні для переговорів, а президент Франції Емманюель Макрон долучиться до зустрічі у віртуальному форматі.
У другій половині дня ж в Лондоні заплановане засідання «коаліції рішучих», яке проходитиме у гібридному форматі. Передбачається, що під час зустрічі обговорять перебіг війни в Україні, посилення тиску на Росію та наслідки останніх масованих ударів по українській енергетичній інфраструктурі.
Зазначимо, «коаліція рішучих» — це міжнародне об’єднання європейських держав і США, створене для підтримки України у війні проти Росії. Ініціативу заснував прем’єр-міністр Британії Кір Стармер 2 березня 2025 року. Її мета — посилити допомогу Україні, сприяти мирному врегулюванню та розглянути можливість розгортання міжнародних сил безпеки.
Також раніше повідомлялося, що Велика Британія відправила Україні понад 85 тисяч дронів за пів року.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.