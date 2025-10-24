  • пʼятниця

Зеленський зустрівся з королем Чарльзом III перед засіданням «коаліції рішучих» у Лондоні

Зеленський зустрівся з королем Чарльзом III. Фото: BBCЗеленський зустрівся з королем Чарльзом III. Фото: BBC

Сьогодні, 24 жовтня, президент України Володимир Зеленський вже втретє за 2025 рік зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом III.

Як повідомляє BBC, главу української держави зустріли королівським салютом. Коли Володимир Зеленський увійшов до внутрішнього дворика замку, пролунав гімн України. Після цього президента запросили оглянути 1-й батальйон гвардії гренадерів, а потім провели до замку для переговорів.

За даними видання, після зустрічі з монархом Зеленський вирушить на Даунінг-стріт, де відбудеться приватна розмова з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Окрім цього прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, глава уряду Нідерландів Дік Схооф та генеральний секретар НАТО Марк Рютте приєднаються до них у Лондоні для переговорів, а президент Франції Емманюель Макрон долучиться до зустрічі у віртуальному форматі.

У другій половині дня ж в Лондоні заплановане засідання «коаліції рішучих», яке проходитиме у гібридному форматі. Передбачається, що під час зустрічі обговорять перебіг війни в Україні, посилення тиску на Росію та наслідки останніх масованих ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

Зазначимо, «коаліція рішучих» — це міжнародне об’єднання європейських держав і США, створене для підтримки України у війні проти Росії. Ініціативу заснував прем’єр-міністр Британії Кір Стармер 2 березня 2025 року. Її мета — посилити допомогу Україні, сприяти мирному врегулюванню та розглянути можливість розгортання міжнародних сил безпеки.

Також раніше повідомлялося, що Велика Британія відправила Україні понад 85 тисяч дронів за пів року.

