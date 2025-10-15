Велика Британія відправила Україні понад 85 тисяч дронів за пів року

Велика Британія передала Україні понад 85 тисяч дронів за пів року. Фото: Reuters

Велика Британія передала Україні понад 85 тисяч безпілотників упродовж шести місяців 2025 року.

Про це повідомив уряд країни, пише «Європейська правда».

Зазначається, що постачання стало можливим завдяки збільшенню виробництва британських компаній, що також підтримало робочі місця у Великій Британії та Україні.

Міністр оборони Джон Гілі повідомив, що уряд інвестував 600 мільйонів фунтів стерлінгів для прискорення виробництва й передачі безпілотників українським військовим. До партії входили десятки тисяч FPV-дронів.

Крім того, у британському уряді нагадали, що коаліція з протидії безпілотникам, яку Британія очолює спільно з Латвією, використовує міжнародні кошти для закупівлі дронів-перехоплювачів. Вони мають посилити захист України від іранських Shahed.

«Ескалація дій Путіна в Україні та Європі вимагає збільшення виробництва наших дронів і зміцнення системи протиповітряної оборони НАТО», — заявив Джон Гілі.

Нагадаємо, Велика Британія передала Україні сотні ракет для протиповітряної оборони на п’ять місяців раніше, ніж планувалося.