  • середа

    15 жовтня, 2025

  • 8.6°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 15 жовтня , 2025 середа

  • Миколаїв • 8.6° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Велика Британія відправила Україні понад 85 тисяч дронів за пів року

Фото: ReutersВелика Британія передала Україні понад 85 тисяч дронів за пів року. Фото: Reuters

Велика Британія передала Україні понад 85 тисяч безпілотників упродовж шести місяців 2025 року.

Про це повідомив уряд країни, пише «Європейська правда».

Зазначається, що постачання стало можливим завдяки збільшенню виробництва британських компаній, що також підтримало робочі місця у Великій Британії та Україні.

Міністр оборони Джон Гілі повідомив, що уряд інвестував 600 мільйонів фунтів стерлінгів для прискорення виробництва й передачі безпілотників українським військовим. До партії входили десятки тисяч FPV-дронів.

Крім того, у британському уряді нагадали, що коаліція з протидії безпілотникам, яку Британія очолює спільно з Латвією, використовує міжнародні кошти для закупівлі дронів-перехоплювачів. Вони мають посилити захист України від іранських Shahed.

«Ескалація дій Путіна в Україні та Європі вимагає збільшення виробництва наших дронів і зміцнення системи протиповітряної оборони НАТО», — заявив Джон Гілі.

Нагадаємо, Велика Британія передала Україні сотні ракет для протиповітряної оборони на п’ять місяців раніше, ніж планувалося.

Останні новини про: Міжнародна допомога

У Миколаєві з’явиться офіс ПРООН для співпраці з міжнародними партнерами
ЄС спрямує €16 мільйонів на створення Спеціального трибуналу та підтримку жертв воєнних злочинів
США можуть передати Україні лише 20–50 ракет Tomahawk, — медіа
Реклама

Читайте також:

новини

Одещина у трійці регіонів із найбільшою кількістю штрафів ТЦК

Світлана Іванченко
новини

«Миколаївоблтеплоенерго» прийме на баланс старі мережі заводу «Зоря»

Аліна Квітко
новини

Повертати чи ні скульптуру Фалєєва на Флотський бульвар, вирішуватимуть проектанти та архітектори, це не пам’ятка культури, — Любаров

Аліна Квітко
новини

«Готуємось до найгіршого», — Сєнкевич про загрози під час опалювального сезону в Миколаєві

Аліна Квітко
новини

«Це була моя маленька мрія». Як художниця з Миколаєва подарувала Тіні Кароль розмальований килим на сцені

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Міжнародна допомога

США можуть передати Україні лише 20–50 ракет Tomahawk, — медіа
ЄС спрямує €16 мільйонів на створення Спеціального трибуналу та підтримку жертв воєнних злочинів
У Миколаєві з’явиться офіс ПРООН для співпраці з міжнародними партнерами

Пішов з життя генеральний директор МКП «Миколаївводоканал» Борис Дуденко

«Миколаївоблтеплоенерго» прийме на баланс старі мережі заводу «Зоря»

6 годин тому

Одещина у трійці регіонів із найбільшою кількістю штрафів ТЦК

Світлана Іванченко

Головне сьогодні