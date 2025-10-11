Велика Британія достроково передала Україні сотні ракет для ППО. Фото: Associated Press News

Велика Британія передала Україні сотні ракет для протиповітряної оборони на п’ять місяців раніше, ніж планувалося.

Про це повідомили на сайті британського уряду.

Зазначається, що йдеться про легкі багатоцільові ракети (LMM), які виготовляє компанія Thales у Белфасті.

Про дострокову передачу ракет стало відомо під час візиту до Києва британської торговельної делегації на чолі з державним міністром оборонної готовності та промисловості Люком Поллардом.

«Для мене було честю очолити цю делегацію до Києва і побачити, як багато країн долучаються до цього заходу. Розвиток промислових партнерств має велике значення, щоб ми могли переймати досвід один в одного та разом зміцнювати промислову базу, необхідну для захисту Великої Британії, стримування противників і підтримки України», — зазначив Люком Поллард.

Він також додав, що цього року Велика Британія виділила 4,5 мільярда фунтів стерлінгів (близько 6 мільярдів доларів) на військову допомогу Україні — це рекордна сума британської підтримки.

Нагадаємо, Велика Британія вносить до Фонду енергетичної підтримки України додаткові 48,7 мільйона євро, збільшуючи свій загальний внесок до 150,6 мільйона євро.