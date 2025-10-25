У Путіна закінчуються гроші, війська та ідеї, — генсек НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте на зустрічі "коаліції рішучих" 24 жовтня 2025 року. Фото: ОП

У президента Росії Володимира Путіна стрімко виснажуються ресурси для продовження війни проти України.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час пресконференції за підсумками зустрічі «коаліції охочих» у Лондоні.

За словами Марка Рютте, ситуація на фронті наразі демонструє провал російської стратегії ведення війни. За його словами армія РФ часто платить надвисоку ціну за мінімальні результати.

— В Україні Путін майже не просувається на полі бою, а там, де є незначні успіхи, вони даються величезною ціною. Сотні тисяч росіян гинуть через безглузду путінську агресію. Правда полягає в тому, що у Путіна закінчуються гроші, війська та ідеї, — наголосив генсек НАТО.

Він підкреслив, що настав час посилити тиск на Росію, аби досягти справедливого миру. Марк Рютте підтримав рішення європейських союзників щодо надання Україні додаткової військової допомоги, а також ухвалення 19-го пакету санкцій проти Росії.

— Розвиток подій на полі бою показує, що наша підтримка України працює, і ми повинні її продовжувати. Ми повинні поєднувати цю підтримку з економічним тиском на Росію — зазначив він.

Нагадаємо, вчора учасники «коаліції рішучих» погодили новий план підтримки України. Головна його мета — змусити президента Росії Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.