У Путіна закінчуються гроші, війська та ідеї, — генсек НАТО
9:02, 25 жовтня, 2025
У президента Росії Володимира Путіна стрімко виснажуються ресурси для продовження війни проти України.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час пресконференції за підсумками зустрічі «коаліції охочих» у Лондоні.
За словами Марка Рютте, ситуація на фронті наразі демонструє провал російської стратегії ведення війни. За його словами армія РФ часто платить надвисоку ціну за мінімальні результати.
— В Україні Путін майже не просувається на полі бою, а там, де є незначні успіхи, вони даються величезною ціною. Сотні тисяч росіян гинуть через безглузду путінську агресію. Правда полягає в тому, що у Путіна закінчуються гроші, війська та ідеї, — наголосив генсек НАТО.
Він підкреслив, що настав час посилити тиск на Росію, аби досягти справедливого миру. Марк Рютте підтримав рішення європейських союзників щодо надання Україні додаткової військової допомоги, а також ухвалення 19-го пакету санкцій проти Росії.
— Розвиток подій на полі бою показує, що наша підтримка України працює, і ми повинні її продовжувати. Ми повинні поєднувати цю підтримку з економічним тиском на Росію — зазначив він.
Нагадаємо, вчора учасники «коаліції рішучих» погодили новий план підтримки України. Головна його мета — змусити президента Росії Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.
