Британія допомагатиме Україні з ППО, ракетами та виробництвом дронів-перехоплювачів, — Зеленський

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Велика Британія надаватиме Україні допомогу у зміцненні протиповітряної оборони, постачанні ракет і в налагодженні виробництва дронів-перехоплювачів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у зверненні, опублікованому на сайті глави держави.

За словами президента, цього тижня вдалося просунутися в низці важливих домовленостей. Володимир Зеленський назвав контакти з партнерськими країнами, зокрема згадував розмову з канцлером Німеччини та переговори щодо систем «Патріот». Він також подякував Британії і Франції: Франція вже ухвалила рішення про додаткові винищувачі «Міраж» і ракети для ППО, а Британія допомагатиме з ППО, ракетами і підтримкою у створенні дронів-перехоплювачів.

Президент додав, що є нові рішення про внески до програми PURL — зокрема від Фінляндії та Іспанії. Ця програма дає змогу купувати американську зброю, зокрема ракети для систем «Патріот».

«Ми чітко працюємо над оборонними домовленостями з європейськими партнерами і готуємо нові проєкти — буде більше спільного виробництва зброї. Щоб світ міг говорити з Росією з позиції сили, Україна має бути сильною», — підкреслив Володимир Зеленський.

Раніше повідомлялося, що підрядники з держав-членів НАТО розробили для України нові технічні рішення для захисту від керуючих авіабомб (КАБів) і ворожих дронів.