Трамп заявив, що Путін просив його «врегулювати» війну в Україні. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп повідомив, що російський президент Володимир Путін під час їхньої недавньої телефонної розмови нібито звернувся до нього з проханням «врегулювати» війну в Україні.

Про це американський лідер сказав під час виступу на Американському бізнес-форумі в Маямі.

За словами Дональда Трампа, розмова відбулася два тижні тому. Володимир Путін, мовляв, зазначив, що «Росія намагалася вирішити цю війну 10 років, але безуспішно» й попросив Дональда Трампа взятися за це питання.

Американський президент додав, що «врегулював деякі з цих питань за годину», але не уточнив, про які саме домовленості йдеться.

Під час виступу Дональд Трамп також розкритикував Організацію Об’єднаних Націй, звинувативши її у бездіяльності щодо врегулювання війни між Росією та Україною, а також інших конфліктів, які, за його словами, йому вдалося зупинити після повернення до Білого дому у січні 2025 року.

Раніше президент США Дональд Трамп закликав лідера Кремля Володимира Путіна припинити вбивати українців і росіян. За його словами, Україна хоче перейти в наступ, і він ухвалить рішення з цього питання.