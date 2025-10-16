Трамп закликав Путіна перестати вбивати й заявив, що Україна планує наступ

Трамп заявив, що Україна хоче піти в наступ. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп закликав лідера Кремля Володимира Путіна припинити вбивати українців і росіян.

Про це він сказав під час пресконференції з директором ФБР Кешом Пателем.

Дональд Трамп зазначив, що найближчим часом планує розмову з президентом України Володимиром Зеленським щодо ситуації на фронті. За його словами, Україна хоче перейти в наступ, і він ухвалить рішення з цього питання.

Президент США також заявив, що під час повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 1,5 мільйона людей, «переважно солдатів».

Дональд Трамп наголосив, що все, чого він вимагає від Путіна, — це зупинити вбивства українців і росіян.

Також нещодавно, Дональд Трамп заявив, що рішення про передачу Україні ракет Tomahawk «певною мірою ухвалене», але наголосив, що не прагне ескалації з Росією.

Він зазначив, що готовий передати Україні крилаті ракети Tomahawk, якщо війна з Росією не буде врегульована. За його словами, така заява є елементом тиску на Кремль, і це питання він планує обговорити особисто з російським лідером Володимиром Путіним.

Водночас президент Росії Володимир Путін наголосив, що використання Україною ракет Tomahawk «зашкодить відносинам Москви та Вашингтона». Згодом у Кремлі заявили, що чекають на конкретні рішення Сполучених Штатів щодо можливого постачання Україні крилатих ракет.