  • четвер

    16 жовтня, 2025

  • 12.5°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 16 жовтня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 12.5° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Трамп закликав Путіна перестати вбивати й заявив, що Україна планує наступ

Трамп заявив, що Україна хоче піти в наступ. Фото: Getty ImagesТрамп заявив, що Україна хоче піти в наступ. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп закликав лідера Кремля Володимира Путіна припинити вбивати українців і росіян.

Про це він сказав під час пресконференції з директором ФБР Кешом Пателем.

Дональд Трамп зазначив, що найближчим часом планує розмову з президентом України Володимиром Зеленським щодо ситуації на фронті. За його словами, Україна хоче перейти в наступ, і він ухвалить рішення з цього питання.

Президент США також заявив, що під час повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 1,5 мільйона людей, «переважно солдатів».

Дональд Трамп наголосив, що все, чого він вимагає від Путіна, — це зупинити вбивства українців і росіян.

Також нещодавно, Дональд Трамп заявив, що рішення про передачу Україні ракет Tomahawk «певною мірою ухвалене», але наголосив, що не прагне ескалації з Росією.

Він зазначив, що готовий передати Україні крилаті ракети Tomahawk, якщо війна з Росією не буде врегульована. За його словами, така заява є елементом тиску на Кремль, і це питання він планує обговорити особисто з російським лідером Володимиром Путіним.

Водночас президент Росії Володимир Путін наголосив, що використання Україною ракет Tomahawk «зашкодить відносинам Москви та Вашингтона». Згодом у Кремлі заявили, що чекають на конкретні рішення Сполучених Штатів щодо можливого постачання Україні крилатих ракет.

Останні новини про: Війна в Україні

У НАТО розробили нову зброю проти «Шахедів» і КАБів для України
Вночі на Миколаївщині збили 11 російських дронів
Більше, ніж половина енергооб’єктів в Україні вже захищені від російських атак, — «Укренерго»
Реклама

Читайте також:

новини

«Нафтогаз» судиться з «Миколаївоблтеплоенерго» і хоче арештувати рахунки, — Логвінов

Аліна Квітко
новини

Одещина у трійці регіонів із найбільшою кількістю штрафів ТЦК

Світлана Іванченко
новини

«Миколаївоблтеплоенерго» прийме на баланс старі мережі заводу «Зоря»

Аліна Квітко
новини

Повертати чи ні скульптуру Фалєєва на Флотський бульвар, вирішуватимуть проектанти та архітектори, це не пам’ятка культури, — Любаров

Аліна Квітко
новини

«Готуємось до найгіршого», — Сєнкевич про загрози під час опалювального сезону в Миколаєві

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Більше, ніж половина енергооб’єктів в Україні вже захищені від російських атак, — «Укренерго»
Вночі на Миколаївщині збили 11 російських дронів
У НАТО розробили нову зброю проти «Шахедів» і КАБів для України

«Росія — це мій ворог», — Труханов заявив, що не поїде з Одеси й не погодиться на «обмін»

«Нафтогаз» судиться з «Миколаївоблтеплоенерго» і хоче арештувати рахунки, — Логвінов

Компанія з Ганновера допоможе Миколаєву в управлінні комунальним житлом: угоду підписано