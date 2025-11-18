Депутати заблокували трибуну Ради, яка мала розглянути відставку міністрів Германа Галущенка та Світлани Гринчук. Фото: Скриншот з прямої трансляції

Депутати фракції «Європейська солідарність» заблокували трибуну Верховної Ради, яка сьогодні, 18 листопада, мала розглянути заяви на звільнення міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки економки Світлани Гринчук. Обох посадовців пов’язують із масштабною корупційною схемою в енергетичному секторі.

Про перебіг подій відомо з прямої трансляції у Верховній Раді.

Очільник фракції Петро Порошенко заявив, що виступає проти «точкового звільнення» лише двох міністрів. Він назвав Германа Галущенка та Світлану Гринчук «цапами-відбувайлами», а також додав, що сьогодні «Господь подарував шанс особисто зустрітися із Зеленським, аби почати чесний діалог національного порятунку».

Також депутат закликав «зупинити уряд Алі-Баби» та сформувати нову коаліцію для відновлення довіри громадян. Завершивши виступ, він звернувся до депутатів своєї фракції словами «не розходимося», після чого вони всі разом скандували «Уряд геть!» та вимагали повної відставки чинного Кабінету Міністрів України.

Через блокування трибуни спікер парламенту Руслан Стефанчук оголосив про закриття засідання.Таким чином, розгляд постанов щодо відставки міністрів Германа Галущенка та Світлани Гринчук, запланований на сьогодні, не відбувся.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський виключив зі складу РНБО міністрів Германа Галущенка та Світлани Гринчук після корупційного скандалу в енергетиці.

Також прем’єр-міністерка Юлія Свириденко внесла до Верховної Ради подання про звільнення з посад цих посадовців. Перед цим Світлана Гринчук оголосила про свою відставку, наголосивши, що в межах її професійної діяльності не було жодних порушень законодавства.