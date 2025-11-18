Пільговий тариф для негазифікованих будинків, майнові, адміністративні питання: відбулося засідання постійних комісій обласної ради

Засідання постійних комісій обласної ради. Фото: Миколаївська обласна рада

У понеділок, 17 листопада, відбулося спільне засідання постійних комісій з питань промислової політики, підприємництва, транспортної інфраструктури, водногосподарського комплексу, енергетики та енергозбереження, зв’язку та цифровізації та з питань спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, житлово-комунального господарства, капітального будівництва та архітектури. Під час комісії депутати розглянули низку майнових, адміністративних та інших питань.

Окрему увагу приділили питанню продовження дії фіксованої ціни на електричну енергію для окремих категорій побутових споживачів. Йдеться про пільговий тариф для багатоквартирних будинків, які не газифіковані або не мають централізованого чи автономного опалення. На початку року обласна рада вже ухвалила рішення, що дозволило запровадити такий тариф https://surl.li/cyaqsi. Першою громадою, де він запрацював, стала Снігурівська.

— Пільговий тариф показав, що рішення працює і реально допомагає людям, які живуть у негазифікованих будинках. Фіксована ціна — це не просто про економію, а про можливість пережити осінньо-зимовий період без додаткових фінансових ризиків. Тому важливо, щоб якомога більше людей скористалися цією можливістю, — зауважив голова комісії з питань промислової політики Іван Кухта.

Під час засідання також підкреслили, що будинки, які вже отримали пільгу, зберігають її автоматично — повторно подавати документи не потрібно. Якщо ж у громадах є будинки, які відповідають умовам постанови, але ще не користуються тарифом, мешканці можуть звернутися до представників місцевої влади для отримання підтвердження та оформлення пільги.

Голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик також зазначив, що саме такі рішення мають безпосередній вплив на добробут людей, адже йдеться про підтримку родин, які не мають жодної альтернативи для опалення.

— Ініціатива профільних комісій облради дозволила оперативно впровадити механізм пільгового тарифу у Миколаївській області. Варто відзначити Снігурівську громаду як першу в області та одну з перших в Україні, яка запровадила цей тариф. Обласна влада й надалі забезпечуватиме можливість отримання пільги для всіх будинків, що відповідають вимогам постанови, — додав Антон Табунщик.

Переглянути запис засідання можна за посиланням: https://surl.li/jeqssb