Зеленський затвердив делегацію для переговорів із США та Росією

Президент України Володимир Зеленський офіційно затвердив склад делегації, яка відповідатиме за переговори з США та Росією.

Відповідний указ Президента України №869/2025 визначає учасників делегації для участі у переговорному процесі з міжнародними партнерами, а також із представниками РФ, з метою досягнення справедливого та тривалого миру.

До складу делегації увійшли:

Рустем Умєров – секретар Ради національної безпеки і оборони України, очільник делегації.

Олександр Бевз – радник Офісу Президента України.

Кирило Буданов – начальник Головного управління розвідки Міноборони України.

Андрій Гнатов – начальник Генерального штабу ЗСУ.

Олег Іващенко – голова Служби зовнішньої розвідки України.

Сергій Кислиця – перший заступник міністра закордонних справ України.

Євгеній Острянський – перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Олександр Поклад – заступник голови СБУ.

Вадим Скібіцький – заступник начальника ГУР Міністерства оборони України.

Нагадаємо, що секретар РНБО Рустем Умеров та перший заступник глави МЗС Сергій Кислиця вирушили до Флориди, де мають продовжитися консультації щодо можливого мирного плану.