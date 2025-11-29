Зеленський затвердив делегацію для переговорів із США та Росією
Аліна Квітко
13:18, 29 листопада, 2025
Президент України Володимир Зеленський офіційно затвердив склад делегації, яка відповідатиме за переговори з США та Росією.
Відповідний указ Президента України №869/2025 визначає учасників делегації для участі у переговорному процесі з міжнародними партнерами, а також із представниками РФ, з метою досягнення справедливого та тривалого миру.
До складу делегації увійшли:
Рустем Умєров – секретар Ради національної безпеки і оборони України, очільник делегації.
Олександр Бевз – радник Офісу Президента України.
Кирило Буданов – начальник Головного управління розвідки Міноборони України.
Андрій Гнатов – начальник Генерального штабу ЗСУ.
Олег Іващенко – голова Служби зовнішньої розвідки України.
Сергій Кислиця – перший заступник міністра закордонних справ України.
Євгеній Острянський – перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
Олександр Поклад – заступник голови СБУ.
Вадим Скібіцький – заступник начальника ГУР Міністерства оборони України.
Нагадаємо, що секретар РНБО Рустем Умеров та перший заступник глави МЗС Сергій Кислиця вирушили до Флориди, де мають продовжитися консультації щодо можливого мирного плану.
