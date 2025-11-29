Зеленський доручив Шмигалю змінити план оборони України

Фото: Володимир Зеленський та Денис Шмигаль Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готується переглянути ключові оборонні документи, включно з планом оборони держави.

Таке рішення ухвалили після доповіді міністра оборони Дениса Шмигаля, який окреслив необхідність оновлення підходів з огляду на реальний хід бойових дій, повідомив у Telegram глава держави.

За домовленістю, міністр має підготувати конкретні зміни та подати їх на затвердження Кабінету Міністрів.

Реклама

Окрім цього, Денис Шмигаль прозвітував про робочі поїздки до Миколаївської та Херсонської областей, де оцінювали потреби в посиленні оборони та захисту критичної інфраструктури.

За словами президента, уряд продовжує спрямовувати кошти на оснащення бойових бригад.

— Важливо, що уряд і Міністерство оборони України повністю забезпечують необхідне фінансування на закупівлю зокрема дронів для бойових бригад, і вчора профінансували черговий щомісячний транш субвенції для бойових бригад у сумі 4,3 мільярда гривень. Також для фінансування Лінії дронів були додатково спрямовані 8 мільярдів гривень, – додав президент.

Нагадаємо, що на Миколаївщині будують перший в Україні військовий ліцей нового зразка.