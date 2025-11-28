  • неділя

На Миколаївщині будують перший в Україні військовий ліцей нового зразка

На Миколаївщині будуть сучасний військовий ліцей. Фото: Денис ШмигальНа Миколаївщині будуть сучасний військовий ліцей. Фото: Денис Шмигаль

В Україні розширюють мережу військових ліцеїв, і одним із ключових проєктів став новий заклад, який уже будують на Миколаївщині.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, ліцей на Миколаївщині стане першим в Україні, збудованим за новими стандартами. Він відповідатиме сучасним вимогам енергоефективності та інклюзивності.

На території облаштують укриття, спальні корпуси, навчальні та спортивні зони. Також кабінети обладнають новітньою технікою, а учні матимуть доступ до майстерень робототехніки, виробництва дронів і STEM-лабораторій. Заклад зможе прийняти близько 300 ліцеїстів.

Крім цього, уряд працює над модернізацією вже наявних військових ліцеїв у різних регіонах. Паралельно триває співпраця з військовими вишами, щоб сформувати сучасну систему військової освіти, зазначив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що у липні 2023 року Тарас Кремінь, який тоді займав посаду уповноваженого із захисту державної мови, запропонував повернутися до обговорення питання створення військового ліцею у Миколаєві.А вже у 2024 році уряд ініціював створення військового ліцею на Миколаївщині. Його планувалось відкрити на базі Горохівської філії Надбузького професійного аграрного ліцею.

