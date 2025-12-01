Зеленський відповів, чи вплинув корупційний скандал на мирні переговори

Президент Володимир Зеленський заявив, що на перебіг мирних переговорів впливають усі чинники.

Так, глава держави відповів на запитання щодо можливого впливу корупційного скандалу, пов’язаного з розслідуваннями НАБУ та САП у сферах енергетики й оборони, на перемовини зі США. Про це він сказав під час на пресконференції в Парижі.

Зеленський не уточнив, яким саме чином розслідування відобразилося на процесі переговорів, проте підкреслив, що він особисто працює заради зміцнення країни.

— Всі обставини, і люди (впливають, — прим.). Багато чого відбувається. Я президент воюючої країни, кожного дня приймаю рішення. В більшості своїй вони дуже непрості. Я приймав і приймаю рішення тільки, які сфокусовані на зміцненні України, — сказав Володимир Зеленський.

В той же час французький президент Франції Емманюель Макрон заявив, що в Росії корупційних скандалів нема, бо там диктатура.

— Ми ретельно відслідковуємо, що відбувається. І дійсно антикорупційні органи в Україні виконують свою роботу. Чи ми маємо право читати лекції Україні? Не зовсім, — сказав президент Франції.

Нагадаємо, вранці 28 листопада, Національне антикорупційне бюро України провели обшуки в помешканні Андрія Єрмака. У статті «Української правди» зазначається, що поки детективи та прокурори антикорупційних органів були на квартирі високопосадовця на вулиці Шовковичній, у кабінетах ОП вже відбувалися інтенсивні політичні консультації. Зокрема, о 9 ранку туди прибули віцепрем’єр Михайло Федоров, глава СБУ Василь Малюк, директор НАБУ Семен Кривонос та керівник САП Олександр Клименко. Участь Василя Малюка у зустрічі була невипадковою — саме його діяльність Андрій Єрмак упродовж останнього тижня перед звільненням.

За інформацією медіа, це була вже щонайменше третя подібна зустріч з початку так званого «Міндічгейту».

Зазначається, що під час розмови сторони намагалися знайти баланс між образом безкомпромісної боротьби з корупцією та збереженням міжнародної довіри, адже активні обшуки щодо високопосадовців наближених до президента, на думку Банкової, могли бути сприйняті партнерами як «сигнал хаосу» у керівництві державі.

Також, за даними УП, рішення про відставку Андрія Єрмака визрівало не лише під впливом антикорупційних розслідувань, а й через сигнали всередині владної команди. Зокрема, подібну позицію нібито донесли міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, спікер парламенту Руслан Стефанчук, прем’єр-міністр Денис Шмигаль та заступник керівника ОП Олег Татаров.

Раніше, За тиждень до цього голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявляв, що у справі Міндіча фігурує людина з позивним «Алі-Баба». За неофіційною інформацією, йшлося саме про Андрія Єрмака.