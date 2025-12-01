  • понеділок

    1 грудня, 2025

  • 7.8°
    Туман

    Миколаїв

  • 1 грудня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 7.8° Туман

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Зеленський відповів, чи вплинув корупційний скандал на мирні переговори

Президент Володимир Зеленський заявив, що на перебіг мирних переговорів впливають усі чинники.

Так, глава держави відповів на запитання щодо можливого впливу корупційного скандалу, пов’язаного з розслідуваннями НАБУ та САП у сферах енергетики й оборони, на перемовини зі США. Про це він сказав під час на пресконференції в Парижі.

Зеленський не уточнив, яким саме чином розслідування відобразилося на процесі переговорів, проте підкреслив, що він особисто працює заради зміцнення країни.

Реклама

— Всі обставини, і люди (впливають, — прим.). Багато чого відбувається. Я президент воюючої країни, кожного дня приймаю рішення. В більшості своїй вони дуже непрості. Я приймав і приймаю рішення тільки, які сфокусовані на зміцненні України, — сказав Володимир Зеленський.

В той же час французький президент Франції Емманюель Макрон заявив, що в Росії корупційних скандалів нема, бо там диктатура.

— Ми ретельно відслідковуємо, що відбувається. І дійсно антикорупційні органи в Україні виконують свою роботу. Чи ми маємо право читати лекції Україні? Не зовсім, — сказав президент Франції.

Нагадаємо, вранці 28 листопада, Національне антикорупційне бюро України провели обшуки в помешканні Андрія Єрмака. У статті «Української правди» зазначається, що поки детективи та прокурори антикорупційних органів були на квартирі високопосадовця на вулиці Шовковичній, у кабінетах ОП вже відбувалися інтенсивні політичні консультації. Зокрема, о 9 ранку туди прибули віцепрем’єр Михайло Федоров, глава СБУ Василь Малюк, директор НАБУ Семен Кривонос та керівник САП Олександр Клименко. Участь Василя Малюка у зустрічі була невипадковою — саме його діяльність Андрій Єрмак упродовж останнього тижня перед звільненням.

За інформацією медіа, це була вже щонайменше третя подібна зустріч з початку так званого «Міндічгейту».

Зазначається, що під час розмови сторони намагалися знайти баланс між образом безкомпромісної боротьби з корупцією та збереженням міжнародної довіри, адже активні обшуки щодо високопосадовців наближених до президента, на думку Банкової, могли бути сприйняті партнерами як «сигнал хаосу» у керівництві державі.

Також, за даними УП, рішення про відставку Андрія Єрмака визрівало не лише під впливом антикорупційних розслідувань, а й через сигнали всередині владної команди. Зокрема, подібну позицію нібито донесли міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, спікер парламенту Руслан Стефанчук, прем’єр-міністр Денис Шмигаль та заступник керівника ОП Олег Татаров.

Раніше, За тиждень до цього голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявляв, що у справі Міндіча фігурує людина з позивним «Алі-Баба». За неофіційною інформацією, йшлося саме про Андрія Єрмака.

Останні новини про: Війна в Україні

Зеленський долучив Макрона і Стармера до переговорів із посланцем США Віткоффом
Знайшов у лісосмузі гранатомет та сховав до гаражу: у Миколаєві чоловіка загрожує до 7 років тюрми
У Миколаєві «шахедами» атакували промислову інфраструктуру
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві оцифрували понад 300 музейних артефактів: їх можна побачити в онлайн-музеї та книзі

Анна Гакман
новини

Не поділили дорогу: у Миколаєві на 6-й Слобідській трапилася ДТП, у якій постраждали одразу шість автівок

Ірина Олехнович
новини

Цьогоріч у Миколаєві встановили 18 сонячних електростанцій

Анна Гакман
новини

На Миколаївщині цьогоріч пожвавішав внутрішній туризм: куди частіше їздили відпочивати

Альона Коханчук
новини

У Миколаєві презентували міжнародний природоохоронний проєкт BLISS із збереження осетрових

Ірина Олехнович
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

У Миколаєві «шахедами» атакували промислову інфраструктуру
Знайшов у лісосмузі гранатомет та сховав до гаражу: у Миколаєві чоловіка загрожує до 7 років тюрми
Зеленський долучив Макрона і Стармера до переговорів із посланцем США Віткоффом

У Миколаєві на 6-й Слобідській трапилася ДТП, у якій постраждали одразу шість автівок

Суд заочно заарештував бізнесмена Міндіча у корупційний справі в енергетиці

3 години тому

На Миколаївщині цьогоріч пожвавішав внутрішній туризм: куди частіше їздили відпочивати

Альона Коханчук

Головне сьогодні