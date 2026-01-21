 Суд випустив ексмера Одеси Труханова з-під домашнього арешту

Суд випустив ексмера Одеси Труханова з-під домашнього арешту

Суд випустив ексмера Одеси Труханова з-під домашнього арешту. Фото: Геннадій Труханов

Печерський районний суд Києва скасував домашній арешт колишнього мера Одеси Геннадія Труханова. Йому змінили запобіжний захід на особисте зобов'язання та зняли електронний браслет.

Про це повідомили в «Суспільне» з посиланням на адвокат Геннадія Труханова Олександра Лисака.

Нагадаємо, Геннадія Труханова, разом із вісьмома посадовцями міської ради та комунального підприємства «Міські дороги», підозрюють у службовій недбалості, що призвела до загибелі людей під час негоди 30 вересня.

Негода в Одесі 30 вересня

В Одесі 30 вересня випала півтора місячна норма опадів. Вже у середу, 1 жовтня, стало відомо, що через стихійне лихо в місті загинули дев’ятеро людей, серед них одна дитина.

Після чого, Володимир Зеленський доручив віцепрем’єр-міністру Олексію Кулебі провести повну перевірку дій місцевої влади та всіх обставин.

На Одещині 2 жовтня оголосили Днем жалоби у зв’язку із загибеллю дев’яти людей через стихійне лихо.

За попередніми даними, у всіх районах міста були підтоплені 286 приватних і 384 багатоквартирні будинки.

2 жовтня в Одесі завершили пошуково-рятувальні роботи після негоди. Загинуло 10 людей, понад 380 вдалося врятувати. Загалом в Одесі після негоди пошкоджено майже 800 будинків.

В той же час, електронна петиція з вимогою створити військову адміністрацію в Одесі зібрала понад 25 тисяч підписів. Найбільше голосів додалося після 30 вересня, коли через негоду загинули десятеро людей.

Згодом суд відправив під арешт кількох посадовців, яких підозрюють у службовій недбалості під час трагічної зливи в Одесі. Серед них — заступники Труханова, керівники департаментів міськради та комунального підприємства «Міські дороги».

У цей же день, 31 жовтня ексмера Геннадія Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт у справі про загибель людей під час негоди в Одесі.

