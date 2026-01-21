Суд випустив ексмера Одеси Труханова з-під домашнього арешту
- Новини Одеси
-
•
-
- Ірина Олехнович
-
•
-
19:08, 21 січня, 2026
-
Печерський районний суд Києва скасував домашній арешт колишнього мера Одеси Геннадія Труханова. Йому змінили запобіжний захід на особисте зобов'язання та зняли електронний браслет.
Про це повідомили в «Суспільне» з посиланням на адвокат Геннадія Труханова Олександра Лисака.
Нагадаємо, Геннадія Труханова, разом із вісьмома посадовцями міської ради та комунального підприємства «Міські дороги», підозрюють у службовій недбалості, що призвела до загибелі людей під час негоди 30 вересня.
Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.
Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.
Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим
Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.
Негода в Одесі 30 вересня
В Одесі 30 вересня випала півтора місячна норма опадів. Вже у середу, 1 жовтня, стало відомо, що через стихійне лихо в місті загинули дев’ятеро людей, серед них одна дитина.
Після чого, Володимир Зеленський доручив віцепрем’єр-міністру Олексію Кулебі провести повну перевірку дій місцевої влади та всіх обставин.
На Одещині 2 жовтня оголосили Днем жалоби у зв’язку із загибеллю дев’яти людей через стихійне лихо.
За попередніми даними, у всіх районах міста були підтоплені 286 приватних і 384 багатоквартирні будинки.
2 жовтня в Одесі завершили пошуково-рятувальні роботи після негоди. Загинуло 10 людей, понад 380 вдалося врятувати. Загалом в Одесі після негоди пошкоджено майже 800 будинків.
В той же час, електронна петиція з вимогою створити військову адміністрацію в Одесі зібрала понад 25 тисяч підписів. Найбільше голосів додалося після 30 вересня, коли через негоду загинули десятеро людей.
Згодом суд відправив під арешт кількох посадовців, яких підозрюють у службовій недбалості під час трагічної зливи в Одесі. Серед них — заступники Труханова, керівники департаментів міськради та комунального підприємства «Міські дороги».
У цей же день, 31 жовтня ексмера Геннадія Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт у справі про загибель людей під час негоди в Одесі.
Останні новини про: Одеса
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.