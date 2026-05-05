У 2026 році Україна очікує мільярдні надходження від приватизації
20:23, 05 травня, 2026
Кабінет Міністрів України очікує цього року залучити близько 10 мільярдів гривень від «великої приватизації» та ще 3 мільярди гривень — від «малої».
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
Вона назвала це «амбітним завданням в умовах війни» та зазначила, що відповідні плани обговорили й узгодили на нараді з Міністерством економіки та Фондом держмайна.
Окремо уряд готує до продажу торговий центр Ocean Plaza, який раніше належав російському олігарху та був переданий у державну власність у межах санкційного законодавства.
За словами Юлія Свириденко, об’єкт планують виставити на відкритий аукціон у третьому кварталі 2026 року, його орієнтовна ринкова вартість становить близько 100 мільйонів доларів.
Також прем’єрка наголосила, що процес малої приватизації триває постійно.
«З початку року вже отримали понад 1 мільярд гривень і виконали значну частину річного плану. Продовжуємо продаж підготовлених активів», — зазначила вона.
«Велика приватизація» охоплює державні активи, ринкова вартість яких перевищує 250 мільйонів гривень. Якщо ж ціна об’єкта є нижчою за цей поріг, він відноситься до «малої приватизації».
До переліку об’єктів малої приватизації входять цілісні майнові комплекси держпідприємств, окремі об’єкти державного майна, а також установи соціально-культурного призначення, які забезпечують потреби громадян — зокрема клуби, бази відпочинку та подібні заклади. Також до цієї категорії належать пакети акцій акціонерних товариств.
Отримані від приватизації кошти, включно з продажу активів, що потрапили під санкції, спрямовуються до Фонду відновлення.
Зазначимо, що у Миколаїв накопичилося понад 4 тисячі заяв від громадян на безкоштовну приватизацію земельних ділянок, однак їх розгляд наразі фактично заблокований через дію воєнного стану.
