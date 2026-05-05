 Уряд планує залучити до 13 мільярдів гривень від приватизації

У 2026 році Україна очікує мільярдні надходження від приватизації

Уряд планує залучити до 13 мільярдів гривень від приватизації.

Кабінет Міністрів України очікує цього року залучити близько 10 мільярдів гривень від «великої приватизації» та ще 3 мільярди гривень — від «малої».

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Вона назвала це «амбітним завданням в умовах війни» та зазначила, що відповідні плани обговорили й узгодили на нараді з Міністерством економіки та Фондом держмайна.

Окремо уряд готує до продажу торговий центр Ocean Plaza, який раніше належав російському олігарху та був переданий у державну власність у межах санкційного законодавства.

За словами Юлія Свириденко, об’єкт планують виставити на відкритий аукціон у третьому кварталі 2026 року, його орієнтовна ринкова вартість становить близько 100 мільйонів доларів.

Також прем’єрка наголосила, що процес малої приватизації триває постійно.

«З початку року вже отримали понад 1 мільярд гривень і виконали значну частину річного плану. Продовжуємо продаж підготовлених активів», — зазначила вона.

«Велика приватизація» охоплює державні активи, ринкова вартість яких перевищує 250 мільйонів гривень. Якщо ж ціна об’єкта є нижчою за цей поріг, він відноситься до «малої приватизації».

До переліку об’єктів малої приватизації входять цілісні майнові комплекси держпідприємств, окремі об’єкти державного майна, а також установи соціально-культурного призначення, які забезпечують потреби громадян — зокрема клуби, бази відпочинку та подібні заклади. Також до цієї категорії належать пакети акцій акціонерних товариств.

Отримані від приватизації кошти, включно з продажу активів, що потрапили під санкції, спрямовуються до Фонду відновлення.

Зазначимо, що у Миколаїв накопичилося понад 4 тисячі заяв від громадян на безкоштовну приватизацію земельних ділянок, однак їх розгляд наразі фактично заблокований через дію воєнного стану.

