Лист у шухляді Овального кабінету: Трамп залишив інструкції наступнику на випадок своєї смерті чи відставки
- Таміла Ксьонжик
23:51, 14 травня, 2026
Дональд Трамп підготував спеціальні інструкції для віцепрезидента Джей Ді Венса на випадок своєї раптової недієздатності.
Як повідомляє Fox News, заступник помічника президента Себастьян Горка розповів у подкасті, що відповідний лист уже чекає у шухляді робочого столу в Овальному кабінеті.
Посадовець наголосив, що у Білому домі існують чіткі протоколи передачі влади, хоча їхні деталі залишаються секретними.
Горка зауважив, що хоча Трамп зараз перебуває з офіційним візитом у Пекіні, він не вірить у спроби іноземних держав усунути президента.
За його словами, Трамп сьогодні є найвпливовішим американським лідером з часів Двайта Ейзенхауера, і світові лідери прагнуть особистої зустрічі з ним, а не його зникнення.
Згідно з Конституцією США, віцепрезидент автоматично стає наступником, якщо чинний голова держави помирає, йде у відставку або не може керувати країною через хворобу чи імпічмент.
