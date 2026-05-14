Лист у шухляді Овального кабінету: Трамп залишив інструкції наступнику на випадок своєї смерті чи відставки

Дональд Трамп підготував спеціальні інструкції для віцепрезидента Джей Ді Венса на випадок своєї раптової недієздатності.

Як повідомляє Fox News, заступник помічника президента Себастьян Горка розповів у подкасті, що відповідний лист уже чекає у шухляді робочого столу в Овальному кабінеті.

Посадовець наголосив, що у Білому домі існують чіткі протоколи передачі влади, хоча їхні деталі залишаються секретними.

Горка зауважив, що хоча Трамп зараз перебуває з офіційним візитом у Пекіні, він не вірить у спроби іноземних держав усунути президента.

За його словами, Трамп сьогодні є найвпливовішим американським лідером з часів Двайта Ейзенхауера, і світові лідери прагнуть особистої зустрічі з ним, а не його зникнення.

Згідно з Конституцією США, віцепрезидент автоматично стає наступником, якщо чинний голова держави помирає, йде у відставку або не може керувати країною через хворобу чи імпічмент.

