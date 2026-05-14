 Інструкції Трампа для Джей Ді Венса

Носи Миколаїв із собою

Підтримай МикВісті та отримай речі для тих, хто любить своє місто

Кількість наборів обмежена

Як отримати подарунок

  • пʼятниця

    15 травня, 2026

  • 12.1°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 15 травня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • 12.1° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Лист у шухляді Овального кабінету: Трамп залишив інструкції наступнику на випадок своєї смерті чи відставки

Дональд Трамп і Джей Ді Венс, фото Associated PressДональд Трамп і Джей Ді Венс, фото Associated Press

Дональд Трамп підготував спеціальні інструкції для віцепрезидента Джей Ді Венса на випадок своєї раптової недієздатності.

Як повідомляє Fox News, заступник помічника президента Себастьян Горка розповів у подкасті, що відповідний лист уже чекає у шухляді робочого столу в Овальному кабінеті.

Посадовець наголосив, що у Білому домі існують чіткі протоколи передачі влади, хоча їхні деталі залишаються секретними.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

by phone
by card
lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Горка зауважив, що хоча Трамп зараз перебуває з офіційним візитом у Пекіні, він не вірить у спроби іноземних держав усунути президента.

За його словами, Трамп сьогодні є найвпливовішим американським лідером з часів Двайта Ейзенхауера, і світові лідери прагнуть особистої зустрічі з ним, а не його зникнення.

Згідно з Конституцією США, віцепрезидент автоматично стає наступником, якщо чинний голова держави помирає, йде у відставку або не може керувати країною через хворобу чи імпічмент.

Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що війна між Росією та Україною, на його думку, наближається до завершення.

Останні новини про: Дональд Трамп

Трамп анонсував підвищення мит на авто та вантажівки з ЄС до 25%
США готують нові військові бази у Гренландії для моніторингу активності Росії та Китаю
Трамп заявив, що війна між Росією та Україною «дуже близька» до завершення
Реклама
Читайте також:
новини
«Це жах», — миколаївці скаржаться на занедбаний стан території навколо спорткомплексу «Водолій»

Даріна Мельничук
новини
Найдорожчі будинки — у Києві, Львові та Одесі, найдешевші — у Миколаєві та Чернігові

Світлана Іванченко
новини
Миколаєву передадуть два шкільні автобуси вартістю ₴8 млн для учнів із віддалених районів міста

Даріна Мельничук
новини
У Миколаєві депутати затвердили порядок, за яким проведуть новий конкурс з сортування сміття

Юлія Лук’яненко
новини
Депутати міськради третину сесії обговорювали безрезультатне засідання: вирішили, що винна «Санація»

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Дональд Трамп

Трамп заявив, що війна між Росією та Україною «дуже близька» до завершення
США готують нові військові бази у Гренландії для моніторингу активності Росії та Китаю
Трамп анонсував підвищення мит на авто та вантажівки з ЄС до 25%

Миколаєву передадуть два шкільні автобуси вартістю ₴8 млн для учнів із віддалених районів міста

У Миколаєві депутати затвердили порядок, за яким проведуть новий конкурс з сортування сміття

11 годин тому

Найдорожчі будинки — у Києві, Львові та Одесі, найдешевші — у Миколаєві та Чернігові

Світлана Іванченко

Головне сьогодні