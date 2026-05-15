Рада Європи зробила крок до створення Спецтрибуналу: у Кишиневі затвердили ключову угоду щодо покарання РФ

  • 23:22, 15 травня, 2026

Міністр закордонних справ України закликає світ до створення сучасного «Нюрнберга» для агресора, фото МЗС УкраїниМіністр закордонних справ України закликає світ до створення сучасного «Нюрнберга» для агресора, фото МЗС України

У Кишиневі зроблено вирішальний крок до покарання російського керівництва: 37 держав затвердили створення Керівного комітету Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав це рішення «юридичним рекордом» за швидкістю підготовки документів у міжнародному праві.

Під час виступу на засіданні Ради Європи очільник МЗС наголосив, що цей трибунал стане сучасним аналогом Нюрнберзького процесу. Міністр прямо назвав імена тих, хто має опинитися на лаві підсудних у Гаазі, серед яких Путін, Шойгу, Герасимов та Лукашенко.

Створення спецтрибуналу Сибіга пов'язав із необхідністю відплати за воєнні злочини, згадавши вчорашній удар по Києву, що забрав життя 24 людей.

Затверджена угода визначає, як саме працюватиме трибунал адміністративно, та дозволяє приєднуватися до процесу країнам з-поза меж Ради Європи.

За словами Сибіги, правосуддя не може бути предметом компромісів, адже без покарання агресора неможливо досягти тривалого миру.

Нагадаємо, що російському військовослужбовцю Кахабері Карбаю Служба безпеки України оголосила підозру у викраденні 15 дітей з інтернату під час окупації Миколаївській області у 2022 році.

