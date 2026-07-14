Україна планує завершити підготовку до вступу в ЄС до кінця 2027 року

Тарас Качка заявив, що Україна вже має значний прогрес у підготовці до вступу в ЄС. Фото: Getty Images

Україна планує завершити узгодження свого законодавства із законодавством Європейського Союзу до кінця 2027 року. Водночас країна розпочинає роботу в межах переговорних кластерів уже з достатньою підготовкою, а не з нуля.

Про це після міжурядової конференції щодо вступу України до ЄС заявив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка, повідомляє «Укрінформ».

За його словами, відкриття нових переговорних кластерів залежить від одностайної підтримки всіх 27 держав-членів ЄС. Необхідні документи вже підготовлені та мають бути погоджені країнами-членами.

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Тарас Качка зазначив, що завдяки виконанню Угоди про асоціацію Україна вже імплементувала значну частину європейського законодавства, тому переговори переходять до фінального етапу перевірки виконаних зобов'язань.

Він також наголосив, що навіть у сфері верховенства права, яка є однією з найскладніших у переговорах про вступ, Україна вже має відчутний прогрес. Зокрема, йдеться про результати судової реформи, яка триває вже близько десяти років, та оновлення суддівського корпусу, зокрема в антикорупційних, апеляційних судах і судах першої інстанції.

Що відомо про переговори України щодо вступу до ЄС

Нещодавно єврокомісарка з питань розширення Марта Кос повідомила, що вже в липні Європейський Союз може відкрити решту п'яти переговорних кластерів у процесі вступу України до ЄС. Перед цим Україна отримала від Євросоюзу умови для відкриття трьох останніх кластерів.

Раніше Марта Кос наголошувала, що вступ України до ЄС залежить від повного виконання необхідних реформ. Водночас віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка заявляв, що Україна не може чекати десятиліттями на підтвердження незворотності змін і прагне просуватися в переговорах швидше.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов також закликав розглядати вступ України до ЄС у прискореному форматі, наголосивши, що жодна країна раніше не проходила цей шлях в умовах повномасштабної війни.

Раніше також повідомлялося, що Україна розраховує закрити більшість переговорних розділівпротягом 12–18 місяців і вже у 2027 році перейти до підписання договору про членство.

Крім того, Україна перейшла до практичного етапу підготовки до переговорів у сфері сільського господарства. Один із найскладніших переговорних кластерів — «Ресурси та сільське господарство», який передбачає виконання 16 індикаторів у сферах аграрної політики, безпечності харчових продуктів, ветеринарії, фітосанітарного контролю та рибальства.

А 14 липня планують відкрити шостий кластер переговорів. Європейський Союз вже оприлюднив перелік вимог, які Україна має виконати для завершення переговорів за цим кластером у процесі вступу до ЄС.