Нардеп Микита Потураєв заявив про дострокове складання депутатського мандата
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- Таміла КсьонжикКореспондент
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Народний депутат від фракції «Слуга народу» Микита Потураєв заявив, що подав заяву про дострокове складання свого депутатського мандата.
Про це стало відомо під час трансляції засідання Верховної Ради.
Він не назвав конкретних причин свого рішення, однак звернувся до колег із проханням розглянути це питання якнайшвидше.
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Депутат також додав, що просить ухвалити рішення невідкладно через обставини, які й змусили його піти на цей крок.
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