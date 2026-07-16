 Нардеп Микита Потураєв заявив про дострокове складання депутатського мандата

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Головна Новини Політика 13:21, 16 липня, 2026

Нардеп Микита Потураєв заявив про дострокове складання депутатського мандата

Микита Патураєв. Фото пресслужба Слуги народуМикита Патураєв. Фото пресслужба Слуги народу

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Микита Потураєв заявив, що подав заяву про дострокове складання свого депутатського мандата.

Про це стало відомо під час трансляції засідання Верховної Ради.

Він не назвав конкретних причин свого рішення, однак звернувся до колег із проханням розглянути це питання якнайшвидше.

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Депутат також додав, що просить ухвалити рішення невідкладно через обставини, які й змусили його піти на цей крок.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика
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