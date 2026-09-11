У обласній раді відбулося засідання 38-ї сесії

Засідання 38-ї сесії Миколаївської обласної ради. Фото: Миколаївська обласна рада

У четвер, 10 вересня, відбулося засідання 38-ї сесії Миколаївської обласної ради. Участь у роботі в онлайн-форматі взяли 47 депутатів, які розглянули 25 питань порядку денного. Серед них – питання у сферах охорони здоров’я, освіти, культури, управління майном спільної власності та інше. Зокрема, депутати підтримали низку рішень:

Завершили процес приєднання Пологового будинку № 3 до Миколаївської обласної клінічної лікарні. У складі медичного закладу створено філію «Перинатальний центр», яка продовжить надавати акушерсько-гінекологічну та неонатологічну допомогу мешканцям області. Директор та працівники Пологового будинку продовжать працювати на своїх місцях.

Крім того, підтримали зміни до Статуту Миколаївської обласної клінічної лікарні. У документі врахували нову структуру закладу після приєднання Пологового будинку № 3, зокрема створення філії. Це дозволить завершити юридичне оформлення реорганізації та забезпечити подальшу роботу закладу вже в оновленій структурі.

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Депутати затвердили Положення про наглядові ради закладів фахової передвищої освіти, які перебувають у спільній власності територіальних громад Миколаївщини. Такі ради створять у шести обласних коледжах. Вони сприятимуть розвитку закладів, залученню додаткових можливостей для зміцнення їхньої матеріально-технічної бази та посиленню взаємодії між освітніми установами, громадою і владою.

Внесли зміни до статутів комунальних закладів освіти та культури відповідно до вимог чинного законодавства. Також підтримали рішення щодо встановлення права узуфрукта на окремі об’єкти комунального майна.

Підтримали зміни до Антикорупційної програми Миколаївської обласної ради на 2026–2028 роки з урахуванням рекомендацій Національного агентства з питань запобігання корупції.

Під час засідання депутати також підтримали звернення до органів державної влади щодо збільшення фінансування з державного бюджету на ремонт автомобільних доріг на території Єланецької громади.

Переглянути запис засідання та ознайомитися з ухваленими рішеннями можна на YouTube-каналі Миколаївської обласної ради: https://youtu.be/yVRtsahfYa4

Засідання 38-ї сесії Миколаївської обласної ради. Фото: Миколаївська обласна рада

Засідання 38-ї сесії Миколаївської обласної ради. Фото: Миколаївська обласна рада

Засідання 38-ї сесії Миколаївської обласної ради. Фото: Миколаївська обласна рада

Засідання 38-ї сесії Миколаївської обласної ради. Фото: Миколаївська обласна рада

Засідання 38-ї сесії Миколаївської обласної ради. Фото: Миколаївська обласна рада

Засідання 38-ї сесії Миколаївської обласної ради. Фото: Миколаївська обласна рада

Засідання 38-ї сесії Миколаївської обласної ради. Фото: Миколаївська обласна рада

Засідання 38-ї сесії Миколаївської обласної ради. Фото: Миколаївська обласна рада

Засідання 38-ї сесії Миколаївської обласної ради. Фото: Миколаївська обласна рада