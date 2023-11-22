Народні депутати схвалили у другому читанні законопроєкт про забезпечення прав учасників війни на біологічне посттравматичне батьківство чи материнство.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Згідно із законопроєктом, на час дії воєнного стану військові мають право на безоплатне здійснення забору, кріоконсервацію та зберігання їхніх репродуктивних клітин на випадок втрати репродуктивної функції під час захисту країни.

Так українські військові зможуть стати біологічними батьками, навіть якщо втратять репродуктивні функції внаслідок поранення, травми або контузії.

Це стосується зокрема і службовців, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують національну безпеку та оборону, з-поміж:

поліціянтів;

рядового і начальницького складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій,

начальницького складу управління спеціальних операцій НАБУ;

рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України.

У разі загибелі людини її репродуктивні клітини утилізують. Якщо військові, які мають право на такі безоплатні медпослуги, вже платили за них, вони отримують право на подальше безоплатне зберігання клітин.