Баштанська, Доманівська та Березанська громади Миколаївської області є важливими точками для вимушено переміщених осіб (ВПО). У цих громадах за підтримки ЄС функціонують соціальні центри, які виступають ключовими структурними підрозділами органів місцевого самоврядування.

Мова йде про Центри соціально-психологічного розвантаження, спрямовані на підтримку внутрішніх переселенців та осіб, постраждалих внаслідок повномасштабної війни. Перший такий центр був відкритий у серпні цього року в Баштанській громаді, а пізніше подібні ініціативи впровадили у Доманівській та Березанській об'єднаних територіальних громадах.

Такий соціально-психологічний проект було реалізовано загалом у 6 громадах Миколаївської та Одеської областей в рамках «Програми Європейського Союзу Міцні регіони — Спеціальна програма підтримки України» у співпраці з ГО «Центр навчання та освіти дорослих «Південь». Також створенню таких Центрів посприяли Федеральне міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини та Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ).

«НикВести» розповідають про різні напрямки діяльності цих центрів та їх внесок у психологічну підтримку місцевого населення та внутрішніх переселенців.

Роль центрів соціально-психологічного розвантаження

Ці Центри є не лише місцем отримання психологічної допомоги, але й ключовим елементом соціально-психологічної підтримки для громад та осіб, які відчули наслідки війни. Цільова група включає в себе широкий спектр людей, які пережили війну та потребують психологічної допомоги та підтримки для успішної інтеграції та подолання емоційних труднощів.

Залучення ВПО: Центри сприяють інтеграції ВПО в нові громади, надаючи їм можливість знайти друзів, партнерів та стати психологічно стійкими за допомогою нових методик, зокрема, арт-терапії. Підтримка жителів, постраждалих під час війни: громадяни, які постраждали внаслідок воєнних дій, можуть скористатися послугами Центрів для отримання консультацій від психологів та виявлення свого творчого потенціалу через арт-терапії. Співпраця з іншими гуманітарними ініціативами: Центри успішно взаємодіють з гуманітарними фондами та волонтерами, розширюючи мережу підтримки та реагуючи на потреби населення. Підтримка соціальних працівників, психологів та волонтерів: оскільки ці фахівці також були свідками та втратили близьких, вони потребують психологічної допомоги та підтримки для того, щоб залишатися сильними в роботі підтримки інших. Розширення знань та методик: Центри регулярно впроваджують нові методики та навчаються взаємодіяти з іншими соціальними ініціативами для покращення ефективності своєї роботи. Зміцнення психологічного здоров'я громад: Центри сприяють розвитку сильних та стійких громад, допомагаючи їм подолати ефекти війни через психологічну підтримку та творчі методи. Об'єднання зусиль для підтримки: співпраця із соціальними установами, волонтерськими організаціями та гуманітарними фондами дозволяє Центрам координувати зусилля та максимізувати позитивний вплив на громади.

Хто може отримати допомогу в Центрах соціально-психологічного розвантаження

Вимушено Переміщені Особи (ВПО). Центри спрямовані на надання психологічної підтримки представникам ВПО, які оселилися на території громад-партнерів. Головна мета — допомогти їм інтегруватися в нове оточення та знайти емоційну стабільність. Жителі громад, постраждалі під час війни. Також велика увага приділяється місцевим мешканцям, які постраждали внаслідок війни. Це може бути людина будь-якого віку та соціального статусу, яка відчула наслідки конфлікту і потребує психологічної підтримки.

Важливим аспектом є використання нових методик, зокрема арт-терапії, яка дозволяє учасникам розкривати свій творчий потенціал та зміцнювати духовну стійкість. Група учасників, зокрема жителі громад, виражає конкретні потреби в отриманні консультацій від психологів. Участь в арт-терапіях сприяє розвитку творчого потенціалу та підвищенню духовної стійкості.

Перед початком програми допомоги організатори центрів проводять навчання для працівників соціальних служб з метою підвищення їх кваліфікації. Це дозволяє формувати команди, які складаються з кваліфікованих працівників, волонтерів та психологів. Ці команди надають допомогу людям, що пережили кризові ситуації, сприяючи пом'якшенню наслідків воєнного стану та підтримці стабільного соціального і психологічного стану місцевих жителів та внутрішніх переселенців. Однією з ініціатив команди проекту було проведення освітніх курсів та практичних майстер-класів з арт-терапії для фахівців соціальних служб та волонтерів.

Процес підготовки фахівців, які будуть працювати з психологічною підтримкою громадян, тривав від червня до жовтня 2023 року. Протягом цього періоду було реалізовано п'ять освітніх програм, включаючи курси з глино-терапії та кіно-терапії, навчання особистій трансформації, вивчення в'язання пальцями, виготовлення свічок та їх використання в ароматерапії.

«Найбільш цікавими та корисними виявилися практичні техніки та методики, завдяки яким ми більше дізналися про себе та свої внутрішні ресурси, як спеціалістів, а також про зовнішні ресурси. Ми сподіваємось, що отримані знання будуть допомагати мешканцям наших громад впоратися із стресами та кризами сьогодення», – зазначила Анастасія Компанієнко, фахівчиня з соціальної роботи Березанської селищної ради.

Кожен учасник навчання на потенційного арт-терапевта отримав від 5 до 50 годин навчання від експертів у галузі психології та народних майстринь. Здобуті знання та навички дозволяють цим фахівцям організовувати та проводити майстер-класи з арт-терапії для внутрішніх переселенців та місцевого населення, які постраждали внаслідок війни.

Напрямки діяльності: тренінги та майстер-класи

На базі таких Центрів було створено по 2 арт-терапевтичні студії: з художньої арт-терапії та гончарства.

Загалом, сьогодні програма допомоги від Центрів соціально-психологічного розвантаження включає п'ять напрямків діяльності:

Тренінги з особистісної трансформації «Шлях до себе: особливість та ресурси». Ці заняття проводяться працівниками Центрів двічі на місяць. На сьогодні в такому тренінгу взяли участь 162 представники внутрішніх переселенців та жителів громад у Миколаївській області. Майстер-класи з арт-терапії в гончарній студії. Цей формат проводиться чотири рази на місяць. На Миколаївщині вже прийняли участь 233 людини. Майстер-класи з арт-терапії «Дотик ніжності». Цей вид майстер-класів проводиться двічі на місяць, у ньому взяли участь 102 представники внутрішніх переселенців та місцевих жителів. Заняття покликані допомогти творчим особистостям оволодіти мистецтвом в'язання пальцями. Майстер-класи з виготовлення свічок та використання їх в ароматерапії. Цей майстер-клас проводився двічі на місяць, у ньому взяла участь 201 людина. Кіно-терапія: Цей вид терапії проводиться чотири рази на місяць і вже залучив 212 людей.

«Коли ми проходили майстер-клас з в’язання, це було схоже на медитацію. Оця механічна робота пальчиками, ніжна на дотик пряжа, підрахунок петельок – усе це дозволило трошки відволіктись від тривожних думок», — поділилась Світлана Гурманова, жителька Баштанської громади.

Так, основна ідея Центрів соціально-психологічного розвантаження полягає в тому, щоб створити безпечне та приязне середовище, куди люди можуть звертатися зі своїми труднощами. Центри спрямовані на поєднання творчості та психологічного розвантаження для покращення емоційного стану та загального благополуччя учасників.

Адреси Центрів у Миколаївській області:

м. Баштанка, Миколаївська область, вул. Театральна, 2.

смт Березанка, Миколаївська область, вул. Центральна, 33.

смт Доманівка, Миколаївська область, вул. О. Ливадара, 81.

Нагадаємо, 22 листопада стартувала соцкампанія «Чуєш, про що це?» фонду «Голоси дітей», яка закликає батьків чути своїх дітей, коли вони говорять про важкі переживання, пов’язані з війною. Кампанія охоплює 13 регіонів України, зокрема, і Миколаїв.

Також у вересні у Вознесенській громаді, що на Миколаївщині розпочала роботу мобільна бригада соціально-психологічної допомоги, що має на меті підтримку осіб, які стали жертвами насильства, надання їм психологічної підтримки та важливої інформації.

Така ж бригада працює з липня цього року і у Миколаєві. Команди спеціалістів надають безоплатну соціально-психологічну допомогу усім: як мешканцям громад, так і внутрішньо переміщеним особам.

Олена Козубовська, «НикВести»