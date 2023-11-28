Баштанська, Доманівська та Березанська громади Миколаївської області є важливими точками для вимушено переміщених осіб (ВПО). У цих громадах за підтримки ЄС функціонують соціальні центри, які виступають ключовими структурними підрозділами органів місцевого самоврядування.
Мова йде про Центри соціально-психологічного розвантаження, спрямовані на підтримку внутрішніх переселенців та осіб, постраждалих внаслідок повномасштабної війни. Перший такий центр був відкритий у серпні цього року в Баштанській громаді, а пізніше подібні ініціативи впровадили у Доманівській та Березанській об'єднаних територіальних громадах.
Такий соціально-психологічний проект було реалізовано загалом у 6 громадах Миколаївської та Одеської областей в рамках «Програми Європейського Союзу Міцні регіони — Спеціальна програма підтримки України» у співпраці з ГО «Центр навчання та освіти дорослих «Південь». Також створенню таких Центрів посприяли Федеральне міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини та Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ).
«НикВести» розповідають про різні напрямки діяльності цих центрів та їх внесок у психологічну підтримку місцевого населення та внутрішніх переселенців.
Ці Центри є не лише місцем отримання психологічної допомоги, але й ключовим елементом соціально-психологічної підтримки для громад та осіб, які відчули наслідки війни. Цільова група включає в себе широкий спектр людей, які пережили війну та потребують психологічної допомоги та підтримки для успішної інтеграції та подолання емоційних труднощів.
Жителі громад, постраждалі під час війни. Також велика увага приділяється місцевим мешканцям, які постраждали внаслідок війни. Це може бути людина будь-якого віку та соціального статусу, яка відчула наслідки конфлікту і потребує психологічної підтримки.
Важливим аспектом є використання нових методик, зокрема арт-терапії, яка дозволяє учасникам розкривати свій творчий потенціал та зміцнювати духовну стійкість. Група учасників, зокрема жителі громад, виражає конкретні потреби в отриманні консультацій від психологів. Участь в арт-терапіях сприяє розвитку творчого потенціалу та підвищенню духовної стійкості.
Перед початком програми допомоги організатори центрів проводять навчання для працівників соціальних служб з метою підвищення їх кваліфікації. Це дозволяє формувати команди, які складаються з кваліфікованих працівників, волонтерів та психологів. Ці команди надають допомогу людям, що пережили кризові ситуації, сприяючи пом'якшенню наслідків воєнного стану та підтримці стабільного соціального і психологічного стану місцевих жителів та внутрішніх переселенців. Однією з ініціатив команди проекту було проведення освітніх курсів та практичних майстер-класів з арт-терапії для фахівців соціальних служб та волонтерів.
Процес підготовки фахівців, які будуть працювати з психологічною підтримкою громадян, тривав від червня до жовтня 2023 року. Протягом цього періоду було реалізовано п'ять освітніх програм, включаючи курси з глино-терапії та кіно-терапії, навчання особистій трансформації, вивчення в'язання пальцями, виготовлення свічок та їх використання в ароматерапії.
«Найбільш цікавими та корисними виявилися практичні техніки та методики, завдяки яким ми більше дізналися про себе та свої внутрішні ресурси, як спеціалістів, а також про зовнішні ресурси. Ми сподіваємось, що отримані знання будуть допомагати мешканцям наших громад впоратися із стресами та кризами сьогодення», – зазначила Анастасія Компанієнко, фахівчиня з соціальної роботи Березанської селищної ради.
Кожен учасник навчання на потенційного арт-терапевта отримав від 5 до 50 годин навчання від експертів у галузі психології та народних майстринь. Здобуті знання та навички дозволяють цим фахівцям організовувати та проводити майстер-класи з арт-терапії для внутрішніх переселенців та місцевого населення, які постраждали внаслідок війни.
На базі таких Центрів було створено по 2 арт-терапевтичні студії: з художньої арт-терапії та гончарства.
Загалом, сьогодні програма допомоги від Центрів соціально-психологічного розвантаження включає п'ять напрямків діяльності:
«Коли ми проходили майстер-клас з в’язання, це було схоже на медитацію. Оця механічна робота пальчиками, ніжна на дотик пряжа, підрахунок петельок – усе це дозволило трошки відволіктись від тривожних думок», — поділилась Світлана Гурманова, жителька Баштанської громади.
Так, основна ідея Центрів соціально-психологічного розвантаження полягає в тому, щоб створити безпечне та приязне середовище, куди люди можуть звертатися зі своїми труднощами. Центри спрямовані на поєднання творчості та психологічного розвантаження для покращення емоційного стану та загального благополуччя учасників.
Адреси Центрів у Миколаївській області:
Нагадаємо, 22 листопада стартувала соцкампанія «Чуєш, про що це?» фонду «Голоси дітей», яка закликає батьків чути своїх дітей, коли вони говорять про важкі переживання, пов’язані з війною. Кампанія охоплює 13 регіонів України, зокрема, і Миколаїв.
Також у вересні у Вознесенській громаді, що на Миколаївщині розпочала роботу мобільна бригада соціально-психологічної допомоги, що має на меті підтримку осіб, які стали жертвами насильства, надання їм психологічної підтримки та важливої інформації.
Така ж бригада працює з липня цього року і у Миколаєві. Команди спеціалістів надають безоплатну соціально-психологічну допомогу усім: як мешканцям громад, так і внутрішньо переміщеним особам.
Олена Козубовська, «НикВести»
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Баштанська, Доманівська та Березанська громади Миколаївської області є важливими точками для вимушено переміщених осіб (ВПО). У цих громадах за підтримки ЄС функціонують соціальні центри, які виступають ключовими структурними підрозділами органів місцевого самоврядування.
Мова йде про Центри соціально-психологічного розвантаження, спрямовані на підтримку внутрішніх переселенців та осіб, постраждалих внаслідок повномасштабної війни. Перший такий центр був відкритий у серпні цього року в Баштанській громаді, а пізніше подібні ініціативи впровадили у Доманівській та Березанській об'єднаних територіальних громадах.
Такий соціально-психологічний проект було реалізовано загалом у 6 громадах Миколаївської та Одеської областей в рамках «Програми Європейського Союзу Міцні регіони — Спеціальна програма підтримки України» у співпраці з ГО «Центр навчання та освіти дорослих «Південь». Також створенню таких Центрів посприяли Федеральне міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини та Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ).
«НикВести» розповідають про різні напрямки діяльності цих центрів та їх внесок у психологічну підтримку місцевого населення та внутрішніх переселенців.
Ці Центри є не лише місцем отримання психологічної допомоги, але й ключовим елементом соціально-психологічної підтримки для громад та осіб, які відчули наслідки війни. Цільова група включає в себе широкий спектр людей, які пережили війну та потребують психологічної допомоги та підтримки для успішної інтеграції та подолання емоційних труднощів.
Жителі громад, постраждалі під час війни. Також велика увага приділяється місцевим мешканцям, які постраждали внаслідок війни. Це може бути людина будь-якого віку та соціального статусу, яка відчула наслідки конфлікту і потребує психологічної підтримки.
Важливим аспектом є використання нових методик, зокрема арт-терапії, яка дозволяє учасникам розкривати свій творчий потенціал та зміцнювати духовну стійкість. Група учасників, зокрема жителі громад, виражає конкретні потреби в отриманні консультацій від психологів. Участь в арт-терапіях сприяє розвитку творчого потенціалу та підвищенню духовної стійкості.
Перед початком програми допомоги організатори центрів проводять навчання для працівників соціальних служб з метою підвищення їх кваліфікації. Це дозволяє формувати команди, які складаються з кваліфікованих працівників, волонтерів та психологів. Ці команди надають допомогу людям, що пережили кризові ситуації, сприяючи пом'якшенню наслідків воєнного стану та підтримці стабільного соціального і психологічного стану місцевих жителів та внутрішніх переселенців. Однією з ініціатив команди проекту було проведення освітніх курсів та практичних майстер-класів з арт-терапії для фахівців соціальних служб та волонтерів.
Процес підготовки фахівців, які будуть працювати з психологічною підтримкою громадян, тривав від червня до жовтня 2023 року. Протягом цього періоду було реалізовано п'ять освітніх програм, включаючи курси з глино-терапії та кіно-терапії, навчання особистій трансформації, вивчення в'язання пальцями, виготовлення свічок та їх використання в ароматерапії.
«Найбільш цікавими та корисними виявилися практичні техніки та методики, завдяки яким ми більше дізналися про себе та свої внутрішні ресурси, як спеціалістів, а також про зовнішні ресурси. Ми сподіваємось, що отримані знання будуть допомагати мешканцям наших громад впоратися із стресами та кризами сьогодення», – зазначила Анастасія Компанієнко, фахівчиня з соціальної роботи Березанської селищної ради.
Кожен учасник навчання на потенційного арт-терапевта отримав від 5 до 50 годин навчання від експертів у галузі психології та народних майстринь. Здобуті знання та навички дозволяють цим фахівцям організовувати та проводити майстер-класи з арт-терапії для внутрішніх переселенців та місцевого населення, які постраждали внаслідок війни.
На базі таких Центрів було створено по 2 арт-терапевтичні студії: з художньої арт-терапії та гончарства.
Загалом, сьогодні програма допомоги від Центрів соціально-психологічного розвантаження включає п'ять напрямків діяльності:
«Коли ми проходили майстер-клас з в’язання, це було схоже на медитацію. Оця механічна робота пальчиками, ніжна на дотик пряжа, підрахунок петельок – усе це дозволило трошки відволіктись від тривожних думок», — поділилась Світлана Гурманова, жителька Баштанської громади.
Так, основна ідея Центрів соціально-психологічного розвантаження полягає в тому, щоб створити безпечне та приязне середовище, куди люди можуть звертатися зі своїми труднощами. Центри спрямовані на поєднання творчості та психологічного розвантаження для покращення емоційного стану та загального благополуччя учасників.
Адреси Центрів у Миколаївській області:
Нагадаємо, 22 листопада стартувала соцкампанія «Чуєш, про що це?» фонду «Голоси дітей», яка закликає батьків чути своїх дітей, коли вони говорять про важкі переживання, пов’язані з війною. Кампанія охоплює 13 регіонів України, зокрема, і Миколаїв.
Також у вересні у Вознесенській громаді, що на Миколаївщині розпочала роботу мобільна бригада соціально-психологічної допомоги, що має на меті підтримку осіб, які стали жертвами насильства, надання їм психологічної підтримки та важливої інформації.
Така ж бригада працює з липня цього року і у Миколаєві. Команди спеціалістів надають безоплатну соціально-психологічну допомогу усім: як мешканцям громад, так і внутрішньо переміщеним особам.
Олена Козубовська, «НикВести»