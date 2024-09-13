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Мигіївська сільрада не може знайти підрядника, який за ₴13 млн відремонтує водомережу у Софіївці

Ремонт пошкодженого водогону, 16 листопада 2022 року. Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне МиколаївРемонт пошкодженого водогону, 16 листопада 2022 року. Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв

Мигіївська сільська рада Миколаївської області вчетверте оголосила тендер на коригування робіт з капітального ремонту водопровідної мережі у селі Софіївка.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

На ці роботи планують витратити 13,9 мільйона гривень. Ремонт водопровідної мережі у Софіївці мають завершити до 31 грудня 2025 року. До переліку робіт входять:

  • загально-будівельні (розробка грунту, прокладання нових труб, встановлення іншого обладнання);
  • монтаж обладнання насосної камери (встановлення насосу, лічильників, фільтрів, електрообладнання)4
  • встановлення водонапірні башти;
  • роботи з благоустрою (озеленення прилеглої території).

До цього такий самий тендер було оголошено ще у листопаді 2023 року за 15,3 мільйона гривень. Однак тоді торги відмінили через порушення законодавства у сфері публічних закупівель. У розʼясненні до процедури зазначається, що замовник неправильно розрахував вартість деяких робіт.

Ще двічі відповідні торги оголошували у квітні 2024 року за 12,5 мільйона гривень, однак тоді торги також не відбулись. 

Нагадаємо, що у серпні 2023 року тодішній міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив у коментарі «НикВести», що ЄІБ надасть 13 мільйонів гривень на відновлення водопровідної мережі у селі Софіївка Первомайської громади. 

Проєкт пройшов конкурсний відбір у межах Надзвичайної кредитної програми для відновлення України, додав він. Конкурс тривав протягом травня-червня 2023 року та стосувався проєктів з відновлення соціальної інфраструктури, об’єктів житлово-комунального господарства у регіонах, які постраждали під час великої війни чи зазнали навантаження через значний наплив переселенців.

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