У Вознесенську оновлюють вуличне освітлення: встановлюватимуть 3 тисячі нових світильників
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- Юлія Бойченко
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10:41, 25 грудня, 2024
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У Вознесенську Миколаївської області модернізують мережі вуличного освітлення.
Всього планується замінити понад 3 тисячі світильників по всьому місту, повідомили у Вознесенській міській раді.
Наразі вже оновлено освітлення на таких вулицях:
- 80-ї Штурмової,
- Піщана,
- Калинова,
- Молодогвардійська,
- частково Київська.
Модернізація вуличного освітлення Вознесенська має зменшення витрати на електроенергію, додали там.
Заміна світильників відбувається в межах проєкту ПРООН «Енергоефективність громад», а роботи виконує компанія «Промсила», яка відповідає за встановлення нових світильників та їх технічне обслуговування протягом строку дії договору.
Нагадаємо, у Вознесенську по місту встановлять камери відеоспостереження. На їхній монтаж з міського бюджету планують виділити 400 тисяч гривень.
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