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У Вознесенську оновлюють вуличне освітлення: встановлюватимуть 3 тисячі нових світильників

Вуличне освітлення у Вознесенську, фото: міська радаВуличне освітлення у Вознесенську, фото: міська рада

У Вознесенську Миколаївської області модернізують мережі вуличного освітлення.

Всього планується замінити понад 3 тисячі світильників по всьому місту, повідомили у Вознесенській міській раді.

Наразі вже оновлено освітлення на таких вулицях:

  • 80-ї Штурмової,
  • Піщана,
  • Калинова,
  • Молодогвардійська,
  • частково Київська.

Модернізація вуличного освітлення Вознесенська має зменшення витрати на електроенергію, додали там.

Заміна світильників відбувається в межах проєкту ПРООН «Енергоефективність громад», а роботи виконує компанія «Промсила», яка відповідає за встановлення нових світильників та їх технічне обслуговування протягом строку дії договору.

Нагадаємо, у Вознесенську по місту встановлять камери відеоспостереження. На їхній монтаж з міського бюджету планують виділити 400 тисяч гривень.

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