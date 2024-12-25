У Вознесенську оновлюють вуличне освітлення: встановлюватимуть 3 тисячі нових світильників

Вуличне освітлення у Вознесенську, фото: міська рада

У Вознесенську Миколаївської області модернізують мережі вуличного освітлення.

Всього планується замінити понад 3 тисячі світильників по всьому місту, повідомили у Вознесенській міській раді.

Наразі вже оновлено освітлення на таких вулицях:

80-ї Штурмової,

Піщана,

Калинова,

Молодогвардійська,

частково Київська.

Модернізація вуличного освітлення Вознесенська має зменшення витрати на електроенергію, додали там.

Заміна світильників відбувається в межах проєкту ПРООН «Енергоефективність громад», а роботи виконує компанія «Промсила», яка відповідає за встановлення нових світильників та їх технічне обслуговування протягом строку дії договору.

Нагадаємо, у Вознесенську по місту встановлять камери відеоспостереження. На їхній монтаж з міського бюджету планують виділити 400 тисяч гривень.