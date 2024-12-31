Зеленський підписав закон про відстрочку від мобілізації для цивільних полонених

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський 31 грудня підписав законопроєкт №12104, згідно з яким звільненні цивільні з російського полону, матимуть право на відстрочку від мобілізації.

Про це йдеться в картці документа.

Верховна рада проголосувала за законопроєкт та передала його на підпис президенту 20 листопада. Документ підтримали 304 депутати.

Закон передбачає звільнення від мобілізації тих, хто перебував у російському полоні через збройну агресію Росії проти України. Їх можуть призвати на службу лише за власним бажанням.

Крім цього, закон передбачає відстрочку від мобілізації для громадян, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або повнорідний чи неповнорідний брат чи сестра) загинули або зникли безвісти під час війни.

Зазначається, що відстрочка надаватиметься як родичам осіб, визнаних зниклими безвісти за особливих обставин, так і тим, хто отримав статус «безвісно відсутнього» через суд.

Нагадаємо, 30 грудня, Україна повернула 189 громадян додому після перебування в російському полоні.