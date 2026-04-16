Уряд підготував 26 спецпроєктів для захисту систем водопостачання

Будівництво водогону для Миколаєва. Ілюстративне фото: Автострада

Уряд сформував портфель із 26 спеціальних проєктів, спрямованих на захист критичної інфраструктури водопостачання в межах підготовки країни до наступного опалювального сезону.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба в інтерв’ю Укрінформу.

За його словами, проєкти передбачають інженерно-технічний захист насосних станцій, водозаборів, очисних споруд та інших ключових елементів систем водопостачання. Ініціатива охоплює обласні центри, Київ і великі міста.

— Ми не можемо прогнозувати, по якому саме місту або об'єкту Росія спробує вдарити. Саме тому логіка не в тому, щоб вгадувати напрямок атаки, а в тому, щоб зменшити вразливість системи в цілому. Наразі окремо вже сформований портфель із 26 спецпроєктів по критичному водопостачанню. Він охоплює обласні центри, Київ і великі міста та передбачає захист, резервні джерела, автономні рішення і мобільні водозабірні комплекси швидкого реагування, — повідомив він.

У межах програми планують створення резервних джерел водозабору, щоб забезпечити міста водою у разі пошкодження основних об’єктів. Також передбачено резервне енергоживлення для водоканалів, зокрема встановлення генераторів та інших автономних систем.

Крім того, запланована модернізація обладнання і кільцювання мереж у тих населених пунктах, де це необхідно для підвищення стійкості водопостачання.

Нагадаємо, що очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що в області планують розвивати власне когенераційне виробництво, щоб самостійно забезпечувати роботу критичної інфраструктури.