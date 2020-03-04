В Польше зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie radio.

По словам министра, инфицированный чувствует себя хорошо. Он находится в больнице в Зелена-Гура, Любушское воеводство.

Пациент, инфицированный коронавирусом, вернулся в Польшу из Германии.

Отметим, во всем мире более 93 тыс. человек были инфицированы и более 3,1 тыс. умерли от коронавируса Covid-19. Число стран, пораженных этим вирусом, превысило 70.

Напомним, о первом случае заражения новым коронавирусом сообщили еще в Лихтенштейне.

Также вчера, 3 марта, коронавирус зафиксировали в Украине у мужчины в Черновцах. Это первый лабораторно подтвержденный случай на территории страны.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) во вторник предупредила о глобальном дефиците и повышении цен на защитное оборудование для борьбы с быстро распространяющимся коронавирусом.