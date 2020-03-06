Несмотря на очень тревожные признаки, ситуация с коронавирусом в мире пока не соответствует уровню пандемии.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус, сообщает Xinhua.

— Несмотря на то, что ситуация может ухудшиться и достигнуть уровня пандемии, есть страны, которые в этих условиях показали, что COVID-19 можно сдержать, - сказал Тедрос Адханом Гебреесус.

Он призвал «до последнего не сдаваться».

Тедрос Адханом Гебреесус настоял, что определение пандемии можно присваивать только на основе доказательств, которых до сих пор нет.

Одновременно он высказал серьезное беспокойство по поводу того, что вирус в течение последних дней проникает во все большеее количества стран со слабой системой здравоохранения.

— Гебреесус призвал к всеохватывающему подходу, подчеркнув необходимость политических вмешательств обязательств во всех странах для сдерживания COVID-19, - отмечает Xinhua.

Ранее в ВОЗ спрогнозировали, что заразиться коронавирусом нового типа при неблагоприятном сценарии могут до двух третей населения Земли.