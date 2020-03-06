YouTube не будет платить за рекламу в видео, которые посвящены теме китайского коронавируса, или даже имеют упоминания об инфекции.

Об этом заявил специалист по продукции YouTube Том Леунг, пишут #Буквы.

Сообщается, что согласно правил для рекламодателей видео на YouTube, касающиеся важных тем – недавние события, связанные с чьей-то смертью, и как правило, не подходят для размещения рекламы. Одной из таких тем является коронавирус.

Этим видео разрешено оставаться на платформе; они просто не могут заработать на встроенном рекламном сервисе YouTube.

— Таким образом все видео, посвященные этой теме, не будут монетизироваться, пока компания не сообщит об обратном, - сказал Том Леунг.

Напомним, что компания Facebook отменила масштабную ежегодную конференцию для разработчиков (F8 — 2020) из-за угрозы распространения в мире коронавируса Covid-19.