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В Египте от коронавируса впервые умер 60-летний гражданин Германии.
Об этом сообщает DW.
По сведениям египетских властей, мужчина несколько дней назад приехал в Хургаду из Луксора. Он был помещен в местную больницу с лихорадкой 6 марта, а на следующий день тест на коронавирус показал положительный результат.
В Египте заражение подтверждено у 48 человек. Единичные случаи зафиксированы еще в нескольких африканских государствах. Однако эксперты считают очень высоким риск распространения инфекции на континенте в силу недостатков систем здравоохранения во многих странах континента, а также тесных связей Африки с Китаем, откуда началось распространение заболевания.
Напомним, Министерство здравоохранения Германии призвало отменить все масштабные мероприятия с численностью участников свыше 1 тысячи человек в связи с распространением коронавируса.
В Германии объявили эпедимею коронавируса еще 26 февраля. Тогда были подтверждены первые пять случаев заболевания, у которых не смогли проследить первоисточник заражения из Китая.
Отметим, в Евросоюзе лишь в одной стране не зафиксирован коронавирус - на Кипре. Также новый вирус не обнаружили еще в трех странах европейского региона - в Турции, Албании и Черногории.
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В Египте от коронавируса впервые умер 60-летний гражданин Германии.
Об этом сообщает DW.
По сведениям египетских властей, мужчина несколько дней назад приехал в Хургаду из Луксора. Он был помещен в местную больницу с лихорадкой 6 марта, а на следующий день тест на коронавирус показал положительный результат.
В Египте заражение подтверждено у 48 человек. Единичные случаи зафиксированы еще в нескольких африканских государствах. Однако эксперты считают очень высоким риск распространения инфекции на континенте в силу недостатков систем здравоохранения во многих странах континента, а также тесных связей Африки с Китаем, откуда началось распространение заболевания.
Напомним, Министерство здравоохранения Германии призвало отменить все масштабные мероприятия с численностью участников свыше 1 тысячи человек в связи с распространением коронавируса.
В Германии объявили эпедимею коронавируса еще 26 февраля. Тогда были подтверждены первые пять случаев заболевания, у которых не смогли проследить первоисточник заражения из Китая.
Отметим, в Евросоюзе лишь в одной стране не зафиксирован коронавирус - на Кипре. Также новый вирус не обнаружили еще в трех странах европейского региона - в Турции, Албании и Черногории.