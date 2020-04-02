Шэньчжэнь стал первым китайским городом, где запретили есть мясо кошек и собак. Запрет вступит в силу 1 мая.

Об этом сообщает Громадське.

Такой запрет решили внедрить в рамках борьбы с торговлей дикими животными. В Китае вероятным путем передачи коронавируса называли от животных к человеку.

По данным Humane Society International, ежегодно в Азии убивают 30 миллионов собак ради мяса. Однако употребление собачьего мяса в Китае не слишком распространено - большинство китайцев никогда его не пробовали и не хотят.

Напомним, что во Франции в домах для людей преклонного возраста от коронаврусной инфекции Covid-19 умерло 570 человек.