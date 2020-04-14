Руководитель Закарпатской областной клинической инфекционной больницы Михаил Поляк заявил, что в медучреждении больше не принимают больных коронавирусом из области.

Об этом сообщает Укринформ.

— В больнице сейчас нет свободных мест для приема больных с диагнозом Covid-19, их перенаправляют в другие медучреждения, определенные для этого в области, — сказал Михаил Поляк.

По состоянию на вторник, 14 апреля в больнице находятся 30 больных с диагнозом Covid-19. Еще восемь человек с подозрением на коронавирус находятся в боксах и ожидают результатов анализов.

Врач заявил, что в медучреждении больными коронавирусом занят весь второй этаж и часть реанимации.

— У больных различные состояния, от среднего до тяжелого, в реанимации сейчас находится четыре человека, им предоставляется кислородная терапия. К аппарату ИВЛ никого не подключали, — сказал медик.

По его словам, в случае увеличения количества больных коронавирусом, в этой больнице будут размещать больных с Covid-19 по трое в боксах.

За последние сутки в Украине зафиксировано 270 новых случаев Covid-19, общее число зараженных — 3372 человека. Жертвами коронавируса стали уже 98 заболевших, 119 пациентов выздоровели.