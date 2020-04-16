Правительство Великобритании, решило продлить карантинные ограничения еще на три недели, поскольку количество умерших в стране продолжает расти.

Об этом сообщает Европейская правда.

Министр иностранных дел Доминик Рааб, который замещает премьера Бориса Джонсона на время его выздоровления от коронавируса, собирается сделать заявление после заседания Комитета по чрезвычайным ситуациям Cobra.

Лейбористы заявили, что поддержат продление карантина, но призвали опубликовать стратегию выхода из него.

Это происходит на фоне новых предупреждений о том, что еще слишком рано начинать смягчать глобальные ограничения в борьбе с пандемией.

Всемирная организация здравоохранения предупредила страны, которые ослабляют меры, что это следует делать постепенно, с недельными фазами, чтобы избежать второй волны заболеваемости. ВОЗ заявила, что сейчас мир находится на поворотном этапе.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который остается в больнице с диагнозом Covid-19, заявил, что обязан жизнью сотрудникам британской Национальной системы здравоохранения.